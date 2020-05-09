Как празднуют День Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц города

В этом году празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге будет необычным. Из-за пандемии большинство торжественных событий пришлось перенести в онлайн-формат. Однако Петербург готов поздравлять своих ветеранов: город украшен, военная авиация готовится к взлету. С 10.00 до 22.00 журналисты «Комсомолки» будут вести прямую онлайн-трансляцию с улиц города и рассказывать о самых интересных событиях 9 мая 2020 года.

Напомним, в 10 утра в городе на Неве пройдет Морской Парад Победы, в нем примут участие четыре судна. Учебный корабль «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов», противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Казанец станет одним из участников Морского Парада Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Что касается воздушной части Парада Победы в Санкт-Петербурге, то она также начнется в 10.00. Над Петербургом пролетят 30 экипажей боевых самолетов и вертолетов.

С 10 утра в городе также зажгут Ростральные колонны. Сначала огонь будет гореть до 12.00, а потом с 15.00 и до конца дня.

В 19.00 в Санкт-Петербурге объявлена минута молчания. После этого петербуржцы смогут присоединиться к акции «Окна победы». Все, что нужно сделать – подойти к окну с портретом своего героя и, возможно, увидеть в соседних окнах фотографии десятков других участников войны.

Авиация поднимется в небо над городом в 10.00.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 21.50 состоится еще одна трогательная акция – петербуржцы смогут выйти на балконы и зажечь фонарики на мобильных телефонах – в память о погибших в боях с фашистами. Завершением праздника станет салют. Правда, в этом году в 22.00 у стен Петропавловской крепости прогремят исключительно артиллерийские залпы.

Вместо традиционного салюта на День Победы в Петербурге 9 мая 2020 года дадут 30 артиллерийских залпов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: Мы выберем день, когда торжественно отметим юбилей Победы

Губернатор Александр Беглов накануне Дня Победы обратился к петербуржцам с напоминанием, что в городе сохраняются все ограничительные меры в связи со сложной эпидемической ситуацией.

- Жители и гости города приходили на мемориалы, поздравляли ветеранов на улицах и площадях, выходили на акцию Бессмертного полка, радовались залпам салюта. И в главных залах, и в районах устраивались праздничные концерты. Везде была атмосфера радости. Все это у нас обязательно будет, как только мы вместе справимся с эпидемией. Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник – День Победы. А сейчас нам надо набраться терпения