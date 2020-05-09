Когда одного звания мало: Пять дважды Героев Советского союза из Ленинграда

АЛЕКСЕЙ МАЗУРЕНКО

(1917 – 2004)

До призыва в ряды Красной Армии трудился электрослесарем в шахте. Авиацию начал осваивать в планерной школе и в аэроклубе.

В годы войны был летчиком 3-й авиационной эскадрильи 57-го штурмового авиационного полка 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Балтийского флота; командиром 7-го гвардейского штурмового авиационного полка 9-й штурмовой авиационной Ропшинской дивизии ВВС Балтфлота. Окончил войну в звании подполковника гвардии.

Летал на бомбардировщике ДБ-3Ф и на штурмовике Ил-2. Участвовал в Ленинградско-Новгородской, Нарвской, Прибалтийской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях.

Мазуренко. Фото: Патриотический проект Российской ассоциацией героев «Герои страны»

За годы войны выполнил 237 боевых вылетов, лично потопил 10 фашистских кораблей и судов, а еще 32 судна уничтожил в составе группы. Последнее судно лично потопил в Померанской бухте за четыре дня до Победы. Также лично и в составе группы уничтожил много вражеских объектов на суше: десятки танков, бронемашин, зениток, полевых орудий и повозок, сотни автомашин.

Штурмовики командира Мазуренко гремели на весь Союз. Так, 24 марта 1944-го Совинформбюро сообщило о подвиге летчиков-балтийцев. Накануне в Финском заливе заметили караван вражеских судов, шедший под сильной охраной. Группа под командованием Мазуренко вылетела, чтобы нанести по нему удар. Едва летчики приблизились, как зенитная артиллерия с кораблей открыла огонь. Но первая же пара самолетов, искусно маневрируя, прорвалась сквозь заградительный огонь и ударила по сторожевому кораблю.

В разгар боя в машину майора Каштанкина попал зенитный снаряд, самолет охватило пламя. До аэродрома было не дотянуть.

– Прощайте, товарищи! – раздалось по радиосвязи – и горящий штурмовик направился на вражеский корабль.

Взрыв... На месте неприятельского судна остались одни обломки. Уцелевшие фашистские суда пытались укрыться в ближайшей бухте, но и здесь их настигли гвардейцы. В тот день фашисты потеряли два транспорта (один из которых командир потопил лично), два боевых корабля и сторожевой катер.

ВАСИЛИЙ ОСИПОВ

(1917 – 1991)

Мечтал служить в рядах Советской Армии с детства. Своим примером его вдохновил отец, прошедший Гражданскую войну.

Великая Отечественная сделала Василия Николаевича летчиком 81-го авиационного полка 50-й авиационной дивизии дальнего действия, а затем – заместителем командира эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия (50-я авиационная дивизия дальнего действия, 6-й авиационный корпус дальнего действия). День Победы застал Осипова капитаном гвардии.

Участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронтах. Только в период с марта 1942 года по ноябрь 1943 года совершил 267 боевых вылетов ночью и восемь – днем. Всего же за годы войны совершил около 400 боевых вылетов.

Осипов. Фото: Патриотический проект Российской ассоциацией героев «Герои страны» / Газета «Красная звезда», 1945 год

«Почерком» Осипова были бесшумный, почти невидимый полет, а затем – точный и внезапный удар. Нередко летчику помогала его находчивость. Однажды Осипову пришлось совершить три ночных боевых вылета подряд. Близился рассвет, но внезапно сообщили, что за линией фронта проходит важное совещание фашистского командования. В воздух пришлось подняться в четвертый раз. Сбросив газ, самолет незаметно приблизился к вражескому городу, прямо к зданию штаба.

Первая же бомба разворотила половину здания. Вторая бомба легла так же точно. Набрав максимальную скорость, Осипов стал уводить свой самолет, но несколько «мессершмиттов» настигали его. Тогда, нырнув в облака, летчик направил самолет... снова к городу – и истребители проскочили мимо.

Как-то раз воздушная разведка установила, что на близкий к линии фронта вражеский аэродром перебрасывают большую группу «юнкерсов» и «хейнкелей»: явно готовился удар в нашем тылу. Чтобы его предупредить, полк бомбардировщиков, в котором служил Осипов, поднялся в воздух. Когда летчики приблизились к аэродрому противника, они внезапно увидели, что вместо посадочных огней зажигают аэронавигационные. Это значило, что фашистские самолеты вот-вот выпустят на бомбежку.

Осипов максимально приблизился к аэродрому. Зенитки молчали: они принимали его за своего. Через миг стокилограммовые бомбы уже падали из люков машины Осипова прямо на взлетно-посадочную полосу.

ПЕТР ПОКРЫШЕВ

(1914 – 1967)

Изначально работал слесарем на заводе «Серп и Молот» в Харькове, но одновременно с работой учился на планерном кружке, а затем и в аэроклубе.

Участвовал в советско-финской войне. Совершил 105 боевых вылетов и лично сбил два финских самолета, правда, и сам был дважды сбит.

На фронтах Великой Отечественной командовал эскадрильей 154-го истребительного авиационного полка, а позже, в звании майора, – 159-ым истребительным авиационным полком 275-й истребительной авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.

В годы войны летал на истребителях И-16, Як-1, Р-40 «Киттихаук», Як-7, Ла-5. Воевал на Северном и Ленинградском фронтах, участвовал в оборонительных сражений на дальних и близких подступах к Ленинграду, в обороне Ленинграда, в Ленинградско-Новгородской и Прибалтийской наступательных операций, в блокаде Курляндской группировки врага.

Первую воздушную победу одержал 29 июня 1941 года, сбив в паре вражеский бомбардировщик, а 3 июля сбил вражеский самолет уже лично. За годы войны выполнил около 300 боевых вылетов и провел примерно 60 воздушных боев. Сколько самолетов сбил Покрышев, точно неизвестно, но на фюзеляже его самолета было нарисовано 30 красных звезд

Покрышев. Фото: Патриотический проект Российской ассоциацией героев «Герои страны»

Когда в 1942-ом шли тяжелые синявинские бои, эскадрилья Покрышева редко бывала на земле. В один из вылетов группы бомбардировщиков под прикрытием шестерки истребителей Покрышев провел тяжелый бой с 30 фашистскими истребителями. Командир вогнал в землю ведущего «мессершмитта». Довольные, летчики возвращались на свой аэродром, когда в районе Шлиссельбурга на них внезапно накинулось еще 25 «мессершмиттов».

– Сопровождайте бомбардировщиков до аэродрома, – приказал Покрышев четверке своих летчиков.

А сам с молодым ведомым Федором Чубуковым вступил с фашистами в бой, двое против 25. Ведущий «мессершмитт» рухнул, благодаря огню Покрышева, сразу же. Вслед за ним к земле отправился еще один самолет, сбитый Чубуковым.

Разозленные, фашисты смогли расколоть пару истребителей. Искусно маневрируя, Покрышев в одиночку сбил еще один самолет. Вдруг вражеский снаряд ударил по его истребителю, и он свалился на крыло. Было понятно, что повреждение серьезное. Тогда летчик бросил свою машину в пике, как бы падая на землю. Враги решили, что с ним покончено. Тем временем Покрышев уже приближался к своему аэродрому на бреющем полете. Вскоре здесь приземлился и подбитый Чубуков, который смог скрыться от фашистов в облаках.

За всю войну враг не смог сбить Покрышева ни разу, а ранить смог лишь однажды, в самом начале войны, и то ранение было легким. Но в августе 1943-го летчик-ас попал в авиакатастрофу во время тренировочного полета и получил тяжелые травмы: в его истребителей внезапно загорелся мотор.

Вернувшись из госпиталя, Покрышев больше не смог воевать в воздухе, но продолжил руководить своим полком. К ноябрю 1944-го его летчики уничтожили 207 немецких самолетов.

После войны Покрышев возглавлял штаб истребительной авиации Особой Ленинградской армии ПВО, а в 1961-ом, уйдя в отставку, – Ленинградской аэропорт. Погиб трагически: утонул во время купания в озере в Ленобласти.

ВАСИЛИЙ РАКОВ

(1909 – 1996)

Прежде, чем заняться летным искусством, работал на лесозаводе. Участвовал в советско-финской войне, во время которой совершил десятки боевых вылетов на бомбардировщике.

На полях Великой Отечественной командовал 2-й морской авиационной бригадой ВВС Черноморского флота, был заместителем командира 3-й особой Севастопольской авиагруппы. Затем командовал эскадрильей 57-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота и 12-ым гвардейским пикирующим бомбардировочным авиационным полком 8-я минно-торпедной авиационной дивизии Балтфлота. Закончил войну в звании подполковника гвардии.

Участвовал в обороне Севастополя, где был ранен, в обороне и снятии блокады Ленинграда, освобождении Карельского перешейка и Прибалтики. Всего до 9 Мая 1945-го совершил свыше 170 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2 и штурмовике Ил-2, участвовал в потоплении 12 кораблей и судов противника.

Раков. Фото: Патриотический проект Российской ассоциацией героев «Герои страны»

Самую яркую победу Раков одержал 16 июля 1944-го, когда с группой самолетов пробился на военно-морскую базу Котка и потопил вражеский броненосец береговой обороны. Речь идет о флагманском корабле «Ниобе», который должен был помочь фашистам на побережье Финского залива.

Раков долго охотился на «Ниобе». Когда стало известно, что броненосец в хорошо знакомой ему Котке, он вылетел во главе 28 пикирующих бомбардировщиков. Одновременно группа «лавочкиных» блокировала ближайший к базе вражеский аэродром.

Василию Ивановичу, ведшему передовое звено гвардейцев, предстояло сбросить на броненосец первую бомбу. Сделать это нужно было максимально точно, ведь от этого зависел успех всей операции. Завидев советские бомбардировщики, враг открыл бешеный огонь из орудий и автоматов с суши и с воды, из зениток «Ниобе».

После первого захода гвардейцев броненосец, накрытый нашими бомбами, замолк. Второе звено летчиков, которых вел майор Пономаренко, добило броненосец: он загорелся, спустя несколько минут раздался сильнейший взрыв, и судно стало тонуть, унося с собой на дно около 300 гитлеровцев.

После войны Раков командовал минно-торпедной дивизией на Тихоокеанском флоте, а позже стал преподавать в Военно-морской академии, где подготовил десятки кандидатов и докторов наук.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

(1911 – 1993)

До того, как стать пилотом, трудился слесарем в железнодорожном депо в Ленинграде. Был участником советско-финской войны, в которой совершил 24 боевых вылета на бомбардировщике.

В Великую Отечественную войну был командиром эскадрильи 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка 27-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, а позже замещал командира 2-й гвардейской авиационной дивизии 2-го гвардейского авиационного корпуса Авиации дальнего действия. Дослужился до подполковника гвардии.

За всю войну Федоров совершил 178 боевых вылетов. Эскадрилья Федорова специализировалась на «ночной охоте»: бомбили крупные железнодорожные станции, эшелоны с техникой и военными, аэродромы. Успешные бомбовые удары Федоров совершил в районе Орла, в Белоруссии, в Крыму. Участвовал он и в разгроме гитлеровцев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, а также в освобождении Польши и Венгрии.

Федоров. Фото: Патриотический проект Российской ассоциацией героев «Герои страны»

Самым ярким моментом войны для Федорова стало участие в Берлинской операции. 9 сентября 1942-го несколько экипажей дальних бомбардировщиков совершили налет на Берлин. Федорову предстояло увидеть столицу Германии впервые. Целью был весь город, но каждый летчик в душе лелеял мечту, чтобы именно его бомба попала в Рейхстаг.

– В районе Данцига мой самолет был атакован истребителем, оборудованным радиолокационным прицелом, впервые появившимся тогда у немцев, – рассказывал Евгений Петрович. – Атака была внезапной, в темной ночи между двумя слоями облаков. Стрелок не мог стрелять, ибо он не видел врага, и это самое неприятное, когда по тебе стреляют, а ты не знаешь, откуда и когда будет очередной залп. Этот неравный бой длился 30 минут. Мой самолет получил 10 пробоин, но был еще способен продолжать полет, и я, убедившись, что истребитель меня потерял или у него кончились боеприпасы, продолжал полет на цель.

Задание было выполнено. Врагу нанесли сильный урон, при этом сам он смог сбить лишь один наш самолет. Гитлеровцы не ожидали от советских летчиков столь дерзкого налета и не рассчитывали, что десятки бомбардировщиков смогут прорваться сквозь заслон ПВО. Изначально бомбардировку даже приписали англичанам.

После войны подполковник Федоров, выйдя в отставку, работал в Ленинградском аэропорту.

(Для подготовки публикации использованы материалы сборника «Люди бессмертного подвига» авторов Н.Негробова, Т.Гайдара, Л.Поповой и М.Реброва)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чудом спасшаяся бывшая узница Освенцима: «Нас заставляли ходить с поникшей головой»

– Мне просто повезло, что осталась жива, – неторопливо начинает свой рассказ 82-летняя петербурженка, в прошлом – учительница начальных классов и воспитательница в детском саду, бывшая узница Освенцима Рива Мацияускас. – И повезло дважды. Видно, так судьбе было угодно (подробности)