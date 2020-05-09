2020-05-09T20:19:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Поэтапное снятие самоизоляции в Санкт-Петербурге: В Смольном рассказали, как это будет

Город будет основываться на рекомендациях Роспотребнадзора
Роман ЛЯЛИН
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Город постепенно будет выходить из самоизоляцииГород постепенно будет выходить из самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге будет проходить в три этапа и основываться на методическим рекомендациях Роспотребнаадзора. Об этом сообщили в правительстве Северной столицы. В Смольном уже прорабатывают подробный план выхода из ограничений по коронавирусу.

- Методические рекомендации определяют 3 этапа снятия ограничительных мероприятий, а также показатели для перехода от одного этапа к другому, - сообщают в Смольном. - Решения о поэтапном снятии ограничительных мероприятий будут приниматься правительством Санкт-Петербурга на основании предписаний главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

При этом в правительстве уточнили, что в любой все снятые ограничения могут возобновляться в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

В Смольном также опубликовали текст рекомендаций федерального Роспотребнадзора, в котором подробно прописаны три этапа выхода из изоляции. На первом этапе планируется разрешить прогулки и занятие спортом на улице. Откроются небольшие непродовольственные магазины.

На втором этапе будут работать предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе планируют возобновить работу предприятий торговли и сферы услуг, предприятий общественного питания, гостиниц и всех образовательных учреждений без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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