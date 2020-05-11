Музыканты рассказали, как группа Little Big снимала клип Hypnodancer
Идет на рекорд. Всего за два дня клип группы Little Big Hypnodancer собрал почти 19 миллионов просмотров! Новое творение оценили как поклонники юморного коллектива, так и их недавние почитатели, узнавшие о существовании Ильича и компании после того, как ребята стали представителями России на конкурсе «Евровидение». Конкурс, увы, отменился, но не стоять же на месте. Музыканты даже в условиях пандемии умудряются удивлять. То обьявили свой конкурс для любителей и назвали его #карантиновидение, то запустили продажи масок со своим логотипом, то радуют новыми клипами. К слову, как нам рассказали представители коллектива, клип Hypnodancer успели снять еще до введения всеобщего режима самоизоляции. Его снимали в начале марта, а выпустили только 8 мая.
Напомним, в центре сюжета история банды грабителей, которые с помощью гипнотических танцев обчищают казино.
- Это наше сумасшедшее представление фильмов в стиле «Одиннадцать друзей Оушена», где насилие заменено на танцы, а запрещенные вещества- алкоголь, сигареты и наркотики- на карандаши, – поделились музыканты с журналистами «КП»-Петербург.
Газета «КП» тоже стала героиней клипа Hypnodancer
Кстати, «Комсомольская правда» тоже приняла участие в новом ролике. Обложка газеты мелькнула в тот момент, когда камера была наведена на участника группы Антона Лиссова. Он, как шпион, прикрывался газетой, на самом деле в обложке были вырезаны отверстия для глаз и рта. Так что прикрытие вовсе не прикрытие.
Нам удалось узнать некоторые детали того, как проходили съемки клипа. Об этом в своем блоге рассказал музыкант и друг фронтмена группы Ильи Прусикина Эльдар Джарахов.
Итак, все, кто посмотрел музыкальное видео, обратил внимание, что один из самых ярких моментов - это танцы. Хоть мы зрители думаем, что все это легко. На самом деле ребята три часа репетировали одну только лунную проходку.
- В клипе это всего 5 секунд, один кадр, а сколько времени уходит на подготовку! - обратил внимание Эльдар. - Наконец-то Ильич понял, как нам было сложно выполнить движения в предыдущем клипе «Скибиди». Тут даже посложнее будет.
Один из самых ярких моментов в клипе - это танцы. Фото: Инстаграмм Littlebigband
Кроме того, во время репетиции парного танца Ильи Прусикина и лидера группы The Hatters Юрия Музыченко, фронтмен ударился. Но ничего, бывает. Зато потом все отточили до мелочей и в клипе получилось очень эффектно!
Еще из интересного. Раз видео про ограбление - значит в кадре должны быть деньги. Реквизиторы подготовили целых два мешка банкнот разного номинала, как рублей, так и долларов. Конечно, купюры ненастоящие, а лишь бутафория.
Помимо самого коллектива в клипе приняли участие участница группировки «Ленинград» Флорида Чантурия, шоу-мэн Александр Гудков, блоггер Денис Усачев. Но мало кто узнал в роли героя сериала «Во все тяжкие» комика Данилу Поперечного. Его так загримировали, что даже поклонники не поняли, что это он. А еще в клипе есть отсылки к видео «UNO»: герои играют в покер карточками для игры Uno. Побьет ли карту своими козырями Hypnodancer? Узнаем через несколько дней. К слову, клип Uno набрал 88 миллионов просмотров.
LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video).
ИСТОЧНИК KP.RU