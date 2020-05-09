Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге до 31 мая 2020 года: ко всем ограничениям добавился обязательный масочный режим

Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге до 31 мая 2020 года уже официально объявили городские власти. До июня продлеваются все ограничения и запреты, которые ввели из-за режима повышенной готовности. Как объясняют власти, на такие меры пришлось пойти из-за ухудшения обстановки по числу заболевших коронавирусом в городе.

- В соответствии с постановлением все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая, - сообщают в правительстве Санкт-Петербурга. - Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших.

С 1 марта коронавирусом заболело 6 тысяч 990 человек, из них выздоровело – 1662 человека. Внебольничной пневмонией заболело 10 тысяч 196 человек, выздоровело – 5 тысяч 593. Сейчас на карантине находятся 3 тысячи 988 человек.

- В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 8мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65, - констатируют власти. - Одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение.

К новым ограничениям с 12 мая в Санкт-Петербурга добавиться обязательный масочный режим в общественных местах. Маски нужно будет носить в магазинах, в общественном транспорте, включая такси, а также на улице! Кроме масок нужно использовать еще и перчатки. При этом маски не обязательно должны быть медицинскими, можно носить и гигиенические, то есть многоразовые или респираторы.

- По 11 мая включительно необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук носит рекомендательный характер, - поясняют в правительстве.

На станциях метров Санкт-Петербурге должны будут продавать маски и перчатки. Поручения организовать это уже дали комитету по транспорту и комитету по промышленной политике. Проинформировать всех граждан о новых ограничениях должны администрации районов.

Всем магазинам и объектам торговли также рекомендовали включить в продажу маски и перчатки.

С 12 мая на работу могут выйти все организации, на которые раньше не были наложены ограничения. То есть отпускают на работу всех офисных работников, но они должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

К тем, кому разрешено работать, добавились строительные и промышленные компании.