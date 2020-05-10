Опубликован список предприятий, кому разрешено работать в Санкт-Петербурге после 12 мая 2020 года

Губернатор Санкт-Петербурга внес новые поправки в постановление об ограничениях и запретах в рамках режима самоизоляции. До 31 мая этот режим продлен в полном объеме. Но многим петербуржцам теперь разрешено вернуться на рабочие места. В частности, в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга подчеркнули: работать можно строительным и промышленным предприятиям.

Дальше, кому конкретно можно, а кому нельзя работать, разобрать из нового документа сложно. В частности, новые поправки отменили пункт 2.1.15, который запрещал "физическим лицам", то есть работникам, посещать "помещения предприятий и организаций", то есть свои рабочие места. То есть, по этой логике, можно работать всем, кому не запрещено.

"Комсомолка" публикует список тех, кто по-прежнему остается дома. Все остальные - добро пожаловать в свой рабочий кабинет. Но с небольшими ограничениями.

Запрещено работать в Санкт-Петербурге:

- Всем образовательным организациям. Исключения составляют лишь дежурные детские сады, которые могут принимать группы по 12 детей, чьи родители ходят на работу. Дистанционное обучение не запрещено, но вести уроки педагоги должны из дома.

- Физкультурным и спортивным организациям.

- По-прежнему запрещены все спортивные, культурные, зрелищные, публичные мероприятия.

- Остаются закрыты музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, и развлекательные заведения, в том числе ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок.

- Закрыты бассейны и фитнес-центры.

- Закрыты заведения с кальянами, а также кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие общепиты. За исключением обслуживания на вынос. При этом кормить своих работников на предприятии все же можно. Если организация работает.

- Закрыты объекты розничной торговли. Исключение: аптеки, магазины с телефонами и сим-картами, киоски с прессой, заправки, магазины с топливным маслом и табачными изделиями и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

- По прежнему закрыты все организации сферы услуг, за исключением тех, кому раньше в период самоизоляции разрешено было работать.

- Закрытыми остаются МФЦ.

- Посещение религиозных организаций также запрещено. Приходить могут только сами служители церкви.

НА ЗАМЕТКУ

Все остальные, кто выходит на работу, на своих местах должны держать дистанцию в 1,5 метра. На работе нужно быть в масках и перчатках. Исключение - сотрудники, которые работают в отдельных кабинетах.

При этом в Смольном подчеркнули, что работодателям рекомендовано по возможности оставить сотрудников на удаленной работе, если это не вредит работе компании.