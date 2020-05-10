2020-05-10T12:38:45+03:00
Общество

Штраф за отсутствие маски и перчаток в Санкт-Петербурге во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

О том, какой будет штраф за отсутствие маски и перчаток в Санкт-Петербурге во время коронавируса, рассказали в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Сергей ВОЛЧКОВ
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Под масками будут пониматься любые средства защиты дыхательных путей.Под масками будут пониматься любые средства защиты дыхательных путей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже с 12 мая, после окончания «вынужденных» карантинных каникул, в Санкт-Петербурге вводится обязательный «масочно-перчаточный» режим. Для тех, кто появится в общественном месте без средств защиты, городские власти предусмотрели весьма ощутимое наказание. Как сообщили сегодня, 10 мая, в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, штраф за отсутствие маски в Санкт-Петербурге во время коронавируса составит 4 000 рублей.

- Ограничения введены в связи с опасностью увеличения темпов распространения COVID-19, - уточнили в ведомстве. - За майские праздники уровень самоизоляции упал. Поэтому особое внимание к средствам индивидуальной защиты в магазинах, в общественном транспорте, в такси, а также на улице. В случае отсутствия масок и перчаток штраф будет назначаться на основании статьи 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правоотношениях.

Уточняется, что под «масками» будет пониматься все, что «обеспечивает защиту органов дыхания»: собственно медицинские или гигиенические маски, респираторы и прочее.

Напомним: темпы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге действительно продолжают расти. Так, за минувшие сутки в городе выявили 414 новых случаев заражения. А общее количество заболевших с начала эпидемии составило 7 404 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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