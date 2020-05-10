2020-05-10T14:18:50+03:00
Происшествия

«Сказал, что скоро вернется»: подросток с коронавирусом сбежал из больницы в Ленобласти

Инцидент произошел ночью 10 мая в Тихвинском районе
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сбежавшего парня ищет полиция.Сбежавшего парня ищет полиция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Тихвинском районе Ленинградской области ищут 16-летнего парня, сбежавшего из закрытого отделения городской межрайонной больницы. Ранее у него обнаружили новую коронавирусную инфекцию. О случившегося «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 10 мая, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Побег молодой человек совершил около часа ночи, - уточнил собеседник. – По словам сотрудников больницы, это уже не первый подобный случай – ранее он неоднократно уходил.

Что именно сподвигло молодого человека, знавшего о своем опасном заболевании, покинуть стены больницы, пока не известно. Однако, по словам источника, сбежавший унес с собой телефон и вполне охотно отвечает на входящие звонки. Своего местоположения не раскрывает, но говорит, что ушел ненадолго и скоро вернется. Вполне возможно, что парень направился к себе домой – в один из поселков в Гатчинском районе Ленобласти.

Напомним: по состоянию на 10 мая в соседнем с Санкт-Петербургом регионе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 30 населенных пунктах. В общей сложности количество инфицированных, по самым актуальным данным, составило ровно 1 500 человек. Из них 423 человека уже успели поправиться. Шестеро к настоящему моменту скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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