Спасатели тюленей показали, как осиротевшие балтийские нерпы играют в «дочки-матери»

Немного отвлечемся от очередных новостей про коронавирус. Разбавить тоскливую новостную повестку взялись сотрудники организации «Спасение тюленей». Сегодня, 10 мая, на своей официальной странице ВКонтакте они выложили умилительный ролик, в котором две балтийские нерпы играют в «дочки-матери».

- Красота какая! – восхитились увиденным пользователи соцсетей. – Уже и не белечки (детеныши нерпы – прим.ред.), а мамы все равно не хватает. Вот и получается: «Давай поиграем, будто ты – моя мама?»

Кое-кого ролик и вовсе тронул до глубины души:

-Им мамочка ещё нужна, малыши... - поделилась эмоциями одна из подписчиц. - Ищут, чего бы пососать на пузе... ляльки

На коротком, но очень трогательном видео видно, как одна из нерп чешет другую за ухом. На фоне слышны протяжные звуки – вероятно, так «подружки» выражают удовольствие.

Напомним: в этом году тюленям и нерпам приходится особенно трудно. А виной всему – аномально теплая зима, из-за которой в местах их обитания попросту не успел сформироваться достаточно прочный ледяной покров. Временами совсем еще маленьких тюленят спасатели находят в десятках километров от воды - в поисках спасения малыши забираются в леса и на огороды. Многие из них страдают от нападений собак и хищных птиц.