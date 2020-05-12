Пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге: погибли пациенты с коронавирусом

Несколько человек погибли на пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лежат пациенты с коронавирусом. Около 6 утра 12 мая на шестом этаже здания, в палате реанимации, вспыхнул огонь. Из окон здания валил едкий дым. На место ЧП примчались 15 единиц техники и 75 человек личного состава МЧС, однако всех спасти не удалось.

- В 06:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Северный проспект д.1. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 06:29 наблюдался дым из окна больницы на уровне 6 этажа. Из здания больницы было эвакуировано 150 человек, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778550" frameborder="0"></iframe> В Петербурге горела больница Святого Георгия.Видео: vk.com/spb_today

Уже в 6:55 возгорание было локализовано, однако несколько пациентов погибли. По предварительной информации, все они лежали в палате реанимации и были подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас на месте пожара идет разбор завалов, данные о погибших и пострадавших уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778556" frameborder="0"></iframe> На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

Отметим, что больница Святого Георгия является одним из крупнейших многопрофильных медцентров в Петербурге. В обычное время в стационаре на 579 коек принимают пациентов с различными заболеваниями. В стационаре клиники 165 коек хирургии, в том числе 86 - гнойной хирургии.

Однако с середины марта больница, одной из первых в Петербурге, была полностью перепрофилирована под прием коронавирусных больных как инфекционный стационар.