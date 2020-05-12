«Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача»: стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге
Стали известны подробности трагедии в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где утром 12 мая погибли пять пациентов. По словам спасателей и руководства клиники, по предварительной версии, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от которого вспыхнул подаваемый кислород.
- На глазах у врача аппарат загорелся. Пламя распространилось на всю палату, площадь пожара составила 16 квадратных метров, - рассказали приехавшему на место ЧП губернатору Петербурга сотрудники МЧС и представители администрации больницы.
Руководитель Главного следственного управления о пожаре в больнице Петербурга.Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что каких-либо нареканий к действиям медицинского персонала больницы нет.
Врачи и медсестры успели выкатить большинство больных в коридоры и спасти их от огня, однако вспыхнувший кислород не дал эвакуировать четверых лежащих на ИВЛ пациентов, все они погибли.
Пожар в больнице начался рано утром 12 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Еще один человек погиб в соседней палате . Причины смерти всех пациентов устанавливают следователи Следкома и сотрудники прокуратуры.
Губернатор Петербурга уже назвал действия врачей и медсестер героическими. Если бы не их быстрые действия и то, что рискуя жизнью им удалось перекрыть подачу кислорода и отключить электричество, жертв могло бы быть куда больше. Всего на этаже лежало больше 150 человек.
Спасателям удалось эвакуировать 150 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Александр Беглов уже дал поручение проверить все стационары Петербурга на безопасность. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Отметим, что с середины марта многопрофильная больница Святого Георгия была перепрофилирована в инфекционную. Здесь принимали лишь пациентов с подозрением на коронавирус. Всего в стационаре имеется 579 коек.
СПИСОК ПОГИБШИХ
Женихов Анатолий Владимирович 21.10.1958
Рубанов Андрей Анатольевич 29.06.1960
Борисов Юрий Николаевич 30.05.1952
Баличев Василий Васильевич 17.08.1959
Гвадзабия Зинаида Николаевна 27.12.1960
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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