Эксперты назвали самое эпидемиологически опасное место в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург вслед за Москвой понемногу выходит из режима самоизоляции: в городе, к примеру, уже разрешили выйти на работу сотрудникам некоторых компаний и предприятий. Однако эпидемия коронавируса в Северной столице еще не закончилась и закончится не так скоро, как нам всем этого хотелось бы. Так, по словам руководителя рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессора Алексея Боровкова, мы все еще не преодолели пик заболеваемости и не вышли на всеми ожидаемое плато.

Индекс самоизоляции в городе до сих пор оставляет желать лучшего.Фото: Олег ЗОЛОТО

- По нашим данным, с учетом того, как развивается ситуация сейчас, в ближайшие две с небольшим недели количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге по пессимистическому сценарию удвоится и к 29 мая может составить около 12 000 человек, - констатирует ученый. - Проблема состоит в том, что такой рост заболевших потребует увеличения ресурсов системы здравоохранения и в первую очередь увеличения коечного фонда в наших больницах, необходимой медицинской аппаратуры, и, конечно же, медицинских работников – в этом случае основная надежда на медицинские вузы.

При этом, отмечает Боровков, ситуация еще может ухудшиться после того, как люди выйдут на работу — пусть даже и в ограниченном режиме.

- Любое ослабление самоизоляции, как мы уже говорили раньше, неизбежно ведет к интенсификации общения, - объясняет наш собеседник. - А это значит, что будет расти уровень заболеваемости. Пока что основную опасность мы видим в общественном транспорте, где по понятным причинам, зачастую, просто невозможно соблюдать эффективную социальную дистанцию в два метра.

За появление в общественном месте без маски теперь можно получить штраф в 4 000 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Другая проблема состоит в том, что у нас еще все-таки дисциплина не самая высокая: скажем, следовало бы пропустить один автобус на остановке и поехать на следующем, где больше свободных мест. Но большинство наших сограждан так, конечно, не сделает. Кроме того, трудно придется офисным работникам — особенно тем, кто работает в так называемых «опен-спейсах», больших открытых залах и комнатах. Соблюдать социальную дистанцию там тоже сложно, а провести целый рабочий день в медицинской маске довольно затруднительно.

Основное внимание, отмечает Боровков, следует уделить так называемому коэффициента репродуктивности R0, который оценивает сколько один заболевший может в среднем инфицировать людей за сутки. Пока что этот коэффициент у нас остается довольно высоким (больше единицы) и не в последнюю очередь, из-за плохого режима самоизоляции - в среднем за сутки три балла из пяти возможных. И пока мы его не снизим, о выходе на долгожданное плато по заболеваемости говорить будет нельзя.

Для того, чтобы снизить уровень заболеваемости, в метро Санкт-Петербурга поставили автоматы по продаже масок, антибактериальных салфеток и перчаток.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Несколько интенсивным у нас будет рост заболеваемости, судить пока сложно, - констатирует эксперт. - Для этого нужно, чтобы прошло хотя бы десять дней с момента введения ослабления ограничений для экономики. К сожалению, наши расчёты показывают, что слишком быстрое снятие ограничений может «запустить» процесс интенсификации общения и повторного роста числа заболевших. И тогда, в самой неблагоприятной ситуации, может возникнуть второй пик, который в некоторых случаях может быть даже больше первого пика. Будем надеяться, что этого не произойдет, и помнить, что многое зависит от нас.

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