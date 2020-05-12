«Эпидемия показала, что мы все равны»: Как волонтеры помогают людям во время пандемии коронавируса

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

«Знак в Санкт-Петербурге, рядом с которым делают добрые дела» - такая нехитрая инсталляция стоит рядом с Центром городских волонтеров на Васильевском острове. Перед тем как войти внутрь, представляешь, что сейчас попадешь в «центр управления космическими полетами», ведь именно здесь организовывают работу тысяч добровольцев - людей, которые во время эпидемии решили не отсиживаться дома, а помогать другим.

Но нет. Штаб - это всего несколько небольших комнат. В красивых рамках не стенах не только грамоты и дипломы, но и три футболки: чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций и Универсиады в Казани. Рядом - блестящая мексиканская шляпа. Это подарок болельщика с прошедшего мундиаля.

Инсталляция у входаФото: Олег ЗОЛОТО

Еще в январе ребята из центра настраивались на чемпионат Европы по футболу: набирали волонтеров и готовились их обучать. Никто не знал, что буквально через месяц придется развернуть всю работу и перейти на «карантинные рельсы».

- В 2020 год мы все вступали с надеждой, что до чемпионата осталось совсем немного, - вспоминает координатор центра 24-летняя Дарья Никитина. - Но ситуация в мире становилась все напряженнее. Мы смотрели новости и видели, как в Китае волонтеры помогали доставлять продукты на дом. Мы понимали, что если эпидемия придет в Россию, то и здесь понадобится помощь добровольцев, поэтому подсознательно были готовы и, когда пришло поручение создать волонтерский корпус, быстро включились в работу - организовали все буквально за день.

«БОЯЛИСЬ НЕ НАБРАТЬ КОМАНДУ»

В первую очередь была налажена работа горячей линии по вопросам волонтерства, коронавируса и получению психологической помощи. Затем заработал кол-центр: каждый может сюда позвонить и оставить заявку на доставку продуктов или лекарств. Запросы от горожан также переводят и с федеральной горячей линии. В выходные - по двести - триста заявок, в будни - до шестисот.

Вопреки ожиданиям людей в центре совсем немного - в основном это операторы кол-центра и кураторы. Это люди, которые работают в центре на постоянной основе. Сейчас их рабочий день зачастую длится больше двенадцати часов, выходных почти нет.

Каждый день операторы колл-центра принимают сотни звонковФото: Олег ЗОЛОТО

- Когда все только начиналось, конечно, был страх, - признается Дарья. - С одной стороны, что люди побояться заразиться и не мы не наберем команду, тогда тысячи человек останутся без помощи. С другой - страх за самих волонтеров. Хотя они и обеспечены масками, перчатками, антисептиками, но кто сейчас может гарантировать полную безопасность?

Звонки в центр идут нескончаемым потоком, а потом распределяются по районам. На призыв помочь другим откликнулись уже 2500 человек. В каждом районе сейчас работает от 100 до 300 добровольцев, в том числе и те, кто раньше никогда не занимался ничем подобным.

- Был случай. Пришел парень, беззаботный на вид, весь на своей волне. Видишь его и думаешь: ну какой из тебя волонтер? А потом оказывается, что он каждый день берет по двадцать заявок и выполняет их на своем автомобиле, - рассказывает Никитина. - Добровольцами стали даже родители наших постоянных волонтеров. Моя мама раньше говорила, что я занимаюсь ерундой, а теперь сама развозит продукты!

«ЧУВСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ»

Дарья рассказывает: звонки в центр поступают самые разные. Но люди в основном стараются держаться и на свое положение не жалуются. Даже когда оно действительно бедственное.

- Есть заявки, когда звонят пенсионеры и говорят: «Мне только молока, хлеба и пару штук картошки», - рассказывает координатор. - Становится понятно, что человеку просто нечем платить. У нас есть волонтеры, которые не берут деньги с заявителей в таких случаях. Говорят, что проживут без этой тысячи рублей, которую потратили на продукты. Но также в центре есть и бесплатные продуктовые наборы от одной из торговых сетей.

Дарья Никитина в волонтерстве с 2016 года. Работала и на чемпионате мира по хоккею, и на Кубке конфедераций, и на мундиалеФото: Олег ЗОЛОТО

В наборы входят крупы, макароны, растительное масло, консервы, сгущенка и хлебцы - ничего особенного, но для кого-то эти продукты становится настоящим спасением. И это еще один пример того, как в беде Петербург сплотился. Причем не только на уровне обычных горожан, но и на уровне крупных компаний. Каждый старается внести свой вклад в борьбу с эпидемией по мере сил и возможностей.

- Одни партнеры предоставили нам автомобили для самых активных волонтеров. Другие - заправочные карты, чтобы добровольцы не тратили деньги на бензин. Третьи - сим-карты, - перечисляет Дарья. - Помогают все кто чем может. Эта ситуация показала, что мы все равны, что мы не можем бороться с этим в одиночку. Чувство объединения действительно есть. Часто после переговоров с очередными партнерами слышу в трубке: «Ничего, вместе справимся», и думаю в такие моменты: «Действительно, справимся».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ряд ограничений в Петербурге продлили до 31 мая. В частности, граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. А значит, помощь волонтеров будет нужна пожилым людям как минимум еще несколько недель.

- Бывают минуты отчаяния, когда включаешь утром новости и видишь, что индекс самоизоляции в Петербурге побил очередной антирекорд, - вздыхает Дарья. - В такие минуты думаешь: зачем мы делаем все это? Для чего? Но ведь есть люди, которые правда без нас не смогут… Вообще чем больше делаешь добро - тем больше к этому стремишься. Думаю, именно это движет волонтерами, которые в движении уже два-три года. Захватывает чувство, что ты действительно кому-то нужен, что ты полезен.

КОНКРЕТНО

Как присоединиться к команде

1. Зайти на сайт мывместе

2. Заполнить заявку.

3. На почту придет подтверждающая форма, через которую нужно пройти в свой личный кабинет.

4. Подать заявку на мероприятие «Помощь пожилым людям».

5. Пройти обучающий курс, получить сертификат.

6. Прийти в волонтерский штаб, пройти инструктаж и получить аккредитацию.

БУДЬ В КУРСЕ

Как отличить волонтера от мошенника

- Волонтер всегда в маске, перчатках и со специальным удостоверением, на котором есть печать правительства и номер телефона, по которому заявитель может позвонить и уточнить, действительно ли в центре есть такой волонтер.

- Волонтер не переступает порог квартиры, не пожимает руку и не обнимается с заявителем.

- Волонтер получает ту сумму денег, которую он должен получить: ни копейки больше, ни копейки меньше. И у него всегда есть наличные, чтобы дать сдачу.

СПРАВКА «КП»

Волонтерское движение в Северной столице берет начало с 2012 года, когда появилась общественная организация «Добровольцы Петербурга». Это была небольшая группа инициативных людей, которых привлекали к работе на «Алых парусах», марафонах и других крупных мероприятиях. Активистов, как правило, искали с помощью групп в соцсетях. Пик по привлечению волонтеров пришелся на 2017-2018 годы, когда набирали людей для участия в организации Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. К примеру, на мундиаль подали более пяти тысяч заявок, хотя требовалось только 2200 волонтеров.

На стенах - "трофеи" с прошедших чемпионатовФото: Олег ЗОЛОТО

По итогам чемпионата мира по футболу Петербург признали лучшим городом-организатором, и в благодарность добровольцам в октябре 2018 года открыли Центр городских волонтеров. Сейчас он является частью Дома молодежи Петербурга и находится в ведомстве Комитета по молодежной политике. В задачи центра входит не только поиск и обучение волонтеров, но и организация мероприятий для их развития.

НА ЗАМЕТКУ

8-800-200-3411 - телефон горячей линии, по которому можно обращаться, если вам нужна помощь.