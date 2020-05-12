«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» - культовый 11-серийный телефильм, на котором выросли несколько поколений советских и российских зрителей. Однако, несмотря на такую широкую известность, немногие знают, что история его создания и взаимоотношения внутри съемочного коллектива по части интриги, динамики и неожиданных поворотов порой сами дают фору любому из детективных сюжетов, выдуманных сэром Артуром Конан-Дойлем. Кто еще мог сыграть Шерлока Холмса, как на самом деле должна была закончиться сага о великом сыщике, и почему исполнитель главной роли Василий Ливанов и режиссер Игорь Масленников не разговаривают вот уже больше тридцати лет — выясняла «Комсомолка».

РАЗГОВОРА НЕ БУДЕТ

Сценарий будущего шедевра по собственной инициативе написали два опытных и известных на тот момент мастера пера — Юлий Дунский и Валерий Фрид. Работу товарищи отнесли на студию «Ленфильм». Студийное руководство сценарий прочло и... на какое-то время отложило в сторону. Почему это случилось — сказать сейчас трудно. Бытует мнение, что в будущей картине попросту никто не разглядел потенциальный хит, но историки кино все-таки полагают, что дело тут было чисто в каких-то бюрократических проволочках. Сама по себе история Шерлока Холмса так и просилась на телеэкраны, поэтому у «Ленфильма» не было никаких объективных причин медлить с воплощением этой задумки.

Роль "старой Англии" в сериале "исполняли" Ленинград и другие города. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

Режиссером фильма стал Игорь Масленников, успевший до этого снять, в частности, исторический эпос «Ярославна, королева Франции» и драму «Сентиментальный романс», отмеченную специальном призом жюри на Международном кинофестивале в Западном Берлине. Сам Игорь Федорович нашему звонку поначалу, вроде бы, даже обрадовался, но узнав, что мы хотим поговорить о «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сразу сник и посерьезнел.

- Вы простите, но «Шерлока Холмса» для меня больше не существует, - признался режиссер. - Во-первых, я уже дал о нем какое-то просто невероятное количество интервью и очень устал от этой темы. А во-вторых, я, если честно, даже не хочу вспоминать, что там было на съемках. У меня с этим — вернее, с одним конкретным человеком, который теперь всем рассказывает, что это он один все сделал — связано множество очень неприятных моментов. Так что нет, разговора не будет. Извините.

Вот вам и интрига — почище детективной.

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА НА ОДНУ РОЛЬ

После Игоря Масленникова мы позвонили главной звезде саги — исполнителю роли Шерлока Холмса, Народному артисту РСФСР и обладателю, пожалуй, самого узнаваемого голоса в мире Василию Ливанову. Мэтр на момент нашей беседы находился на даче, на самоизоляции, и занимался, по его же собственным словам, «литературными делами». Но к нашему (и, уверены, вашему!) счастью 84-летний Василий Борисович охотно согласился вспомнить несколько интересных и малоизвестных историй со съемочной площадки. Вот, например, как он готовился сыграть великого сыщика:

Василий Ливанов поделился с "Комсомолкой" малоизвестными подробностями о создании культового сериала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На самом деле какой-то особой методики погружения у меня не было, - признался мэтр. - Я не ходил в костюме Шерлока Холмса и даже Конан-Дойля принципиально не стал перечитывать. Дело в том, что я очень любил рассказы о Холмсе еще мальчишкой. И в первую очередь постарался перенести на экран оставшееся еще с детских лет впечатление, ощущение этого персонажа. Уже спустя несколько лет, когда фильм вовсю шел на экранах, я с большой тревогой открыл «Собаку Баскервилей»... и «проглотил» ее за одну ночь. Ничего не изменилось — как и раньше, история привела меня в восторг. Я тогда почувствовал очень большое облегчение.

Помимо Ливанова на роль сыщика пробовались Александр Кайдановский (Сталкер из одноименного фильма Андрея Тарковского) и Сергей Юрский (Иван Груздев из «Место встречи изменить нельзя»). Но, по словам актера, на самом деле какого-то особого выбора перед съемочной группой не стояло.

- До этого я уже работал с Игорем Масленниковым в «Ярославне» - играл рыцаря Бенедиктуса и пел голосом Михаила Боярского, - смеется наш собеседник. - Кроме того, оператор Юрий Векслер — замечательный профессионал, от которого многое зависело на площадке — еще на этапе обсуждения задумки сказал: «Если не будет Ливанова, то и меня не будет». Я об этом узнал только спустя несколько лет.

Мало кто знает, что главную роль в сериале могли исполнить Александр Кайдановский... Коллаж: Павел Романов

«ТРУБКА – БУДТО ЧАСТЬ ТЕЛА»

И, в общем-то, можно с уверенностью сказать, что с выбором актера команда не прогадала. Ливанов идеально вписался в образ — настолько, что в 2006-м году королева Англии приняла его в рыцарский орден Британской империи, а дочь Конан-Дойля Джейн, которой в 1980-х довелось посмотреть несколько фильмов, сказала, что ее отец был бы счастлив, увидев на экране такое прочтение своего самого известного персонажа. У Шерлока и Ливанова оказалось на удивление много общих черт. Взять, например, любовь к курению.

- Во всех сценах, где Шерлок курит трубку, я курил ее по-настоящему, - вспоминает Василий Борисович. - Я вообще в ту пору был заядлым курильщиком. Доходило порой до смешного: режиссер командует «Снято!», я откладываю трубку и достаю сигареты. Виталя Соломин (исполнитель роли доктора Ватсона — прим.ред.) над этим постоянно смеялся. А потом, когда фильм уже шел на телеэкранах, мне позвонил Олег Даль и сказал: «Слушай, я потрясен. У тебя трубка — будто часть тела!». Это был, пожалуй, один из самых неожиданных и необычных комплиментов, которые я слышал.

...и Сергей Юрский. Как вам такой Шерлок Холмс? Коллаж: Павел Романов

Другой, не менее важный секрет успеха — взаимоотношения между Холмсом и Ватсоном, Ливановым и Соломиным. Как сейчас сказали бы, «химия». По словам Василия Борисовича, тут секрет очень простой: с Соломиным они искренне и тепло дружили не только на экране, но и в жизни.

- Я просто с самого начала понял: если мы не подружимся по-настоящему, то ничего не получится, - вспоминает актер. - Благо, это оказалось очень нетрудно — Виталя в принципе располагал к себе. К тому же на съемках мы жили в одной гостинице, часто пересекались за пределами площадки, беседовали. Вскоре сдружились и наши семьи.

А вот с режиссером Игорем Масленниковым отношения у Ливанова, наоборот, не сложились.

- Я понял это еще тогда и до сих пор искренне убежден — Игорь действовал, скорее, как эффективный менеджер, - продолжает Василий Борисович. - Он собрал команду действительно очень хороших профессионалов — тот же Юра Векслер, художники Каплан и так далее. Именно они во время съемок во многом управляли процессом. О Масленникове же как о режиссере у меня мнение осталось довольно скептическое.

Конфликт все накалялся и накалялся и в конце концов во время съемок одного из эпизодов вылился в прямое столкновение. По словам Ливанова, Векслер принялся сам выстраивать мизансцену, а Игорю Федоровичу это очень не понравилось.

Василий Ливанов и Игорь Масленников рассорились на съемках и с тех пор не общаются. Фото: Владимир Веленгурин, Лариса Кудрявцева

- Он стал кричать: «Кто тут режиссер?!», - вспоминает Ливанов. - Я не выдержал и ответил: «Вы, но только плохой». После чего развернулся и ушел со съемочной площадки. В тот момент я думал, что уже не вернусь. Но не вернуться — означало бы подставить моих друзей.

КОНЕЦ И НОВОЕ НАЧАЛО

Кстати, немногие знают, что изначально цикл должен был включать не одиннадцать серий, а девять. Финалом истории планировалось сделать двухсерийный эпизод «Сокровища Агры», в котором Ватсон решает жениться и расстается с Холмсом.

- Нам с Виталей это казалось идеальным завершением, - признается Ливанов. - В меру трогательным, немного грустным, но в то же время очень своевременным и правильным. Но то ли студии захотелось больше денег, то ли еще что — спустя какое-то время нас попросили вернуться и сняться еще в двух эпизодах. Мы долго отказывались, но потом узнали, что практически весь изначальный состав, включая техническую команду, дал согласие. В общем-то, после этого иного выхода у нас не осталось.

По словам Василия Ливанова, выбор актера на главную роль перед создателями сериала особо и не стоял. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

Тем не менее финальный эпизод - «Двадцатый век начинается» - зрителям понравился и стал достойным завершением истории. Истории сериала — но не людей, которые в нем снимались.

- После этого мы с Виталием Соломиным за какие-то сущие копейки выкупили некоторые костюмы Холмса и Ватсона и основали в Москве театр «Детектив», - рассказывает Ливанов. - У нас была мысль поставить там что-то еще из Конан-Дойля, но она так и не осуществилась. Настали девяностые, к власти пришел Ельцин, и нас стали давить. Почему? Ну, наверное, потому, что мы старались не просто развлекать зрителя, но еще и воспитывать в нем какое-то правовое сознание. А этого в ту пору ни в коем случае нельзя было делать. Да и помещение мы занимали хорошее, для многих очень лакомое — в самом центре города, на Лубянке. Кончилось все тем, что в театр явился наряд милиции. Командир заглянул ко мне в кабинет, сказал: «Извините, Василий Борисович» - и запер дверь. А потом эти молодчики устроили в театре погром. Что смогли — унесли, что не смогли — разломали. Спустя какое-то время я вышел, собрал, что осталось, покинул здание и больше никогда в него не возвращался.

Не возвращался Ливанов и к образу великого сыщика. Нет такой возможности — да и если бы была, в одну реку, по его же собственным словам, нельзя войти дважды.

Холмс и Ватсон - Василий Ливанов и Виталий Соломин - стали хорошими друзьями и "по ту сторону экрана". Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

- Периодически я смотрю какие-то современные фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе, но все это, конечно, не то, - с грустью констатирует актер. - Как правило — полная отсебятина и издевательство над Конан-Дойлем. Сняли вот в 2013-м году сериал с Игорем Петренко. Или вот британский сериал от BBC. Ну и что это было? Кому это надо? Что там вообще осталось от оригинала? Как правильно сказал один американский литературовед, это не Холмс и Ватсон, это какие-то мальчишки! Нет, все же несмотря на все наши распри и тяжелые воспоминания то, что мы сделали тогда, в восьмидесятые, еще никому не удалось превзойти. И вряд ли удастся.

КСТАТИ

«За съемку в одной серии мог купить Москвич»

За съемки в цикле о Шерлоке Холмсе, актеры, занятые на ключевых ролях, получали неплохие гонорары. Вернее, по тем временам неплохие: так, вспоминает Василий Ливанов, на деньги с одной серии (если разом потратить их все) можно было купить новенький «Москвич»... и больше, пожалуй, ничего. «С гонорарами современных актеров, конечно, не сравнить — можно сказать, платили копейки», - констатирует Василий Борисович.

МНЕНИЕ

Александр Поздняков, историк кино:

- Игорь Федорович Масленников, можно сказать, оказался в той же ситуации, что и сам Конан-Дойль. Он ведь тоже очень расстраивался и негодовал из-за того, что его имя связывают исключительно с Шерлоком Холмсом, а все остальные труды — в том числе серьезные научные работы — остаются в тени. Масленников — отличный режиссер, выдающийся художник. Он снял множество достойных и сложных картин, которые получали призы и награды на международных фестивалях. Но так сложилось, что в народной памяти закрепились только «Приключения...». Поэтому его отношение к этому циклу неудивительно — ни одному настоящему профессионалу не может нравиться такая избирательность.