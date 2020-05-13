«Прогулка на двоих»: ищем самых активных и позитивных собак Москвы

Всем известно, что собака – друг человека. В очередной раз четвероногие доказали это в период самоизоляции. Во-первых, они, в отличии от котов, действительно рады, что хозяева остаются дома. Во-вторых, благодаря песикам у москвичей появился законный повод выйти из квартиры и размяться. Пройдешься немного – и уже чувствуешь себя бодрее. Поднимают настроение не только свежий воздух, но и сами питомцы. На прогулке они всегда придумают себе развлечение: погонятся за голубем или устроят милые игрища с соседским псом. Только успевай делать снимки на память!

«Комсомольская правда» объявляет фотоконкурс «Прогулка на двоих». Поделитесь позитивными эмоциями с посетителями сайта kp.ru – покажите, как вы гуляете со своей собакой.

Принять участие в конкурсе могут питомцы всех возрастов, пород, размеров и степени пушистости. Снимки, которые наберут большинство голосов, получат подарки от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса – концерна Bayer.

Вот уже целый век Bayer занимается исследованиями и разработкой препаратов для защиты домашних животных. Лекарственные препараты производятся в Германии, но известны далеко за ее пределами. Продукция компании представлена более чем в ста странах мира. Одна из главных инноваций концерна– ошейник Форесто® от клещей и блох. Он оказывает репеллентное и акарицидное действие на паразитов, снижая риск прикрепления клеща к телу собаки и заражения животного опасными заболеваниями.

Комбинация действующих веществ имидаклоприд и флуметрин выделяется из ленты ошейника постепенно, что способствует длительному периоду защиты - до восьми месяцев, то есть в течение всего сезона активности клещей. Он водостойкий и не имеет запаха. Не забудьте ознакомиться с противопоказаниями и инструкцией по применению ошейника Форесто®.

Пусть каждая прогулка с любимым питомцем принесет вам удовольствие!

Фото предоставлено концерном Bayer.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ?

- Сделайте фотографию вашей собаки на улице – можно и в вашей компании!

- Загрузите снимок на страницу конкурса с 13 мая по 15 июня 2020 года.

- В комментарии расскажите о вашем питомце, его любимых местах и развлечениях для прогулок.

- Поделитесь ссылкой на страницу фотоконкурса в своих социальных сетях. Чем больше друзей и знакомых вас поддержат – тем ближе победа.

- Не забывайте, что голосовать можно раз в сутки.

- Ждите подведения итогов и болейте за своего любимца.

- Участвовать в конкурсе могут жители Москвы и МО.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз: лидер голосования получит набор набор для отдыха с питомцем на природе: фирменную беспроводную колонку, набор для пикника, фирменную сумку и кружку, прогулочный ошейник с логотипом «Форесто®».

Подарок за второе место: фирменная сумка, кружка и зонт, прогулочный ошейник с логотипом «Форесто®».

Подарок за третье место: прогулочный ошейник с логотипом «Форесто®», фирменная сумка и кружка.

Внимание!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

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