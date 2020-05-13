Архангельская область готова объединиться с Ненецким автономным округом

Вскоре в России может стать на один регион меньше. Причиной станет объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Если все случится так, как об этом говорят местные чиновники, то впервые за последние 12 лет произойдет объединение двух субъектов Российской Федерации.

- 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект выступят врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа и Юрий Бездудный, - пишет РБК со ссылкой на источники в руководстве Архангельской области.

Причем заявление произойдет не в «старшем» по рангу Архангельске, а в столице НАО Нарьян-Маре. Перед этим тут пройдет совещание правительств двух пока еще самостоятельных регионов.

Интересно, что до апреля 2020 года Александр Цыбульский возглавлял именно Ненецкий автономный округ, так что для него эта земля далеко не чужая. В Архангельскую область, на смену непопулярному Игорю Орлову, Цыбульский был назначен в том числе и потому, что смог завоевать народную любовь. Жители НАО не особо хотели отпускать губернатора на новую должность.

Что же касается объединения регионов, то это давняя история, которая тянется еще с советских времен.

Ненецкий округ был образован в 1929 году (с 1930 года - национальный) и тогда же вошел в состав Северного края СССР, куда входила и Архангельская область. В 1937 году последняя стала самостоятельной, а ННО включили в ее состав.

Позднее округ упразднили, полностью подчинив Архангельску, а в 1977 году возродили уже как НАО.

В 1993 году Архангельская область и Ненецкий автономный округ получили статус самостоятельных субъектов, однако почти сразу заключили договор о взаимоотношениях. А с 2007 НАО передал «старшему брату» часть полномочий, в том числе по формированию бюджета.

Сейчас округ, являясь одним из самых малонаселенных в России – всего 42,5 тысячи человек, фактически является частью Архангельской области. У регионов одно управление Следственного комитета, к примеру. Объединение лишь оформит то, что существует на деле.

Среди причин эксперты называют финансовые: «микро-регион» НАО имеет хорошие доходы от нефти и газа, а крупная Архангельская область все время живет в долг. И Цыбульский, став ее главой, хорошо понимает, как можно исправить ситуацию. Объединение позволит объединить бразды правления в одних руках, убрать часть чиновников и сделать новый крупный регион более привлекательным для инвестиций.

- В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна, - пишет РБК.

В минусах же называют самобытность ненцев - их осталось лишь несколько тысяч человек – которую бояться утратить.

Референдум по объединению могут провести уже в нынешнем году, а как вероятную дату начала слияния называют сентябрь.

Напомним, что последний раз в России объединялись Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ. В 2008 году на карте страны появился Забайкальский край.