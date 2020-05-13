2020-05-13T18:22:59+03:00
Общество

Рейс Санкт-Петербург – Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет через несколько минут полета развернулся обратно в Пулково
Лилия КОЗЛОВА
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Борт Петербург - Уфа вернулся в аэропорт вылета после срабатывания одного из датчиковБорт Петербург - Уфа вернулся в аэропорт вылета после срабатывания одного из датчиковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербург вернулся самолет, вылетевший днем в Уфу. В 16:24 часов рейс FV 6413А авиакомпании «Россия» отправился из аэропорта Пулково в Башкортостан, однако из-за неисправности уже через несколько минут полета капитан воздушного судна развернул его и сообщил, что возвращается обратно.

- Самолет отправился из Пулково, успел долететь до Тихвина, однако над ним развернулся и полетел обратно. В 17:20 самолет сел обратно в аэропорту Санкт-Петербурга, - говорится в данных сервиса flightradar24.

По предварительным данным, поступил сигнал тревоги с датчика, из-за которого капитан борта и решил его развернуть. Однако официальной информации о том, что именно произошло во время полета, на данный момент нет.

Сообщений о пострадавших или других каких-то серьезных ЧП с самолетом не было. Когда именно рейс снова отправится в Уфу, на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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