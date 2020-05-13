2020-05-13T19:41:58+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Санкт-Петербурге в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Единоразовые выплаты на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно будет выплачиваться в Санкт-Петербурге с 1 июня 2020 года
Степан СТЕПАНОВ
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С 1 июля 2020 года семьи с детьми в Санкт-Петербурге смогут получить единоразовую выплату на ребенка с 3 лет до 15 лет включительно.С 1 июля 2020 года семьи с детьми в Санкт-Петербурге смогут получить единоразовую выплату на ребенка с 3 лет до 15 лет включительно.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Правительство Санкт-Петербурга продолжает реализовывать комплекс мер в поддержку населения в связи с пандемией коронавируса в стране. Так, с 1 июля 2020 года семьи с детьми смогут получить единоразовую выплату на ребенка с 3 лет до 15 лет включительно. Она составит 10 тысяч рублей. Как пояснили в Смольном, оформить ее можно будет, не выходя из дома.

- Федеральную выплату на детей в возрасте от 3 до 15 лет можно оформить через портал госуслуг, подать заявление нужно до 1 октября 2020 года, - рассказали в пресс-службе.

Если у вас двое детей и больше, то единовременную выплату 10 тысяч рублей можно получить на каждого из них. При этом 16 лет ребенку может исполниться до 1 июля 2020 года.

- Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России, - отметили в Смольном. - При этом у ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Как оформить единоразовую выплату на детей в Санкт-Петербурге в 2020 году? Сначала нужно оформить заявление через федеральный портал госуслуг. Вам понадобится подтвержденная учетная запись, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты банковского счета для получения выплаты.

Срок рассмотрения заявки на выплаты на ребенка составит не больше 5 дней. Еще три дня отводится на сам перевод денег.

Кстати, средствами господдержки можно распоряжаться на свое усмотрение. Эта сумма не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.

Получить подробную информацию о назначении выплаты можно на сайте Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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