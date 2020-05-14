Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тиф: Как в русских деревнях боролись с эпидемиями

Мыть руки, соблюдать дистанцию и надевать маски – современные способы борьбы с эпидемией пару веков назад люди сочли бы скучными, странными и бесполезными. То ли дело у них! Чтобы прогнать болезнь, нужно было устроить «ведьминский шабаш», за один день возвести церковь или, на худой конец, добыть огонь трением одного полена о другое. Удивительно, но, если верить преданиям, после таких обрядов болезнь действительно отступала. О том, как раньше боролись с напастями, «Комсомолке» рассказал заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, эксперт Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Баранов.

Ведьминский ритуал – даже от радиации

Появись коронавирус не в наше время, а раньше, сухим названием «ковид» он бы не отделался. С древних времен и вплоть до 20 века люди, поняв, что началась эпидемия, окрестили бы сию хворь женщиной-дьяволицей, которая приходит в жилища, чтобы принести болезни.

Обряды "опахивания" совершались женщинами и были похожи на ведьминский шабаш. Фото: Российский этнографический музей

- В старину крестьяне представляли болезни в образе женщин, - говорит Дмитрий Баранов. – Согласно мифологии, их 12, и все они – дочери царя Ирода. Кроме того, древние люди воспринимали любую эпидемию как нарушение границ между нашим миром и иным. И чтобы болезнь отступила, её нужно было прогнать или убить.

А в этом деле в ход шли ритуалы, которые прекрасно бы смотрелись в фильмах ужасов. Чтобы «излечить» деревню от недуга, тёмной ночью собирались вместе девушки, нерожавшие женщины, вдовы и старые девы. Из «экипировки» на них – белые рубашки или вообще ничего.

Они вооружались косами, сковородами, печными заслонками и другой утварью, которая могла издавать громкие звуки. Затем одна из них впрягалась в соху, а остальные верхом на помеле, кочерге, ухвате с шумом, криками, руганью совершали обход, делая борозду вокруг деревни.

- Зверя или случайного прохожего, которым «посчастливилось» оказаться на пути этого действа, старались поймать и убить, видя в нем дух болезни. Разумеется, местные мужики сидели дома и носу на улицу не высовывали, чтобы не встретиться со страшной процессией, - смеется Дмитрий Баранов.

Дмитрий Баранов, кандидат исторических наук. Фото: Российский этнографический музей

И когда слабая половина человечества, распугав всё живое вокруг, заканчивала ритуал, на улице собиралась вся деревня. Нужен был огонь. Да не простой, а «деревянный». Чтобы добыть его, мужчины долго и упорно, сменяя друг друга, терли одно бревно о другое, пока не загорится заветное пламя. Огонь этот жители разносили по домам. На этом обряд заканчивался.

- Почему этот ритуал так похож на ведьминский шабаш? А потому, что эпидемия – это ситуация кризисная, и чтобы справиться с ней, нужно «пересоздать» мир, - поясняет историк. - А для этого его необходимо сначала ввергнуть во временный хаос. Вот и получается, что борозда вокруг деревни – символ восстановления границ, а огонь – рождение нового мира. Кстати, известно, что обряды опахивания совершались и в Белоруссии после Чернобыльской аварии – от радиации.

Успеть за 24 часа

Еще одним действенным методом борьбы с болезнями было изготовление так называемых «обыденных» вещей. То есть тех, на создание которых уходили сутки.

- Это могли быть холсты, хлеб, творог, пиво… Главное условие, чтобы предмет был создан за 24 часа, даже если в обычное время технологический процесс растянут на полгода, - поясняет Дмитрий Баранов.

Чтобы избавиться, например, от падежа скота, крестьяне за сутки строили церковь. Фото: Российский этнографический музей

«Обыденной» могла быть даже церковь. Да-да, крестьяне умудрялись построить ее за сутки, дав фору любым стахановцам. Особенно строительство таких храмов было распространено на Русском Севере. Об одном из них в своих воспоминаниях написал художник Василий Верещагин.

- Такую церковь он заметил, когда путешествовал в Архангельскую и Вологодскую губернии, -рассказывает Баранов. – Художник пишет в своих мемуарах, что в 1650-м году в тех местах был падеж скота, и общими силами жители одного из селений спаслись от той напасти строительством обыденной церкви, созданной в честь покровителя животных Флора и Лавра.

Как поясняет историк, «обыденные» вещи люди считали сакральными, так как технология их изготовления сродни сотворению мира, который также создавался поэтапно. Такая работа не только восстанавливала в мировоззрении людей разрушенный уклад, но и объединяла жителей, ведь участие в ритуале принимали практически все.

Чеснок и старое полено

Разумеется, не всегда обряды были столь сложными. Изгнать напасть можно было и с помощью овощей. Крестьяне верили, что, например, холера страсть как боится лука и чеснока.

На борьбу с эпидемией люди выходили всем миром. Именно их сплочение и помогало добиться того, что болезнь отступала. Фото: Российский этнографический музей

- Чеснок даже был талисманом – его заматывали в тряпочки и носили на шее, - говорит Дмитрий Баранов. – Еще одним эффективным средством в борьбе с холерой считалась водка, настоянная на стручковом перце.

Чтобы болезнь не пришлось выгонять из домов, ее, по мнению сельских жителей, можно было заставить пойти в обход. Главное знать, как это сделать. Здесь на помощь снова приходило старое доброе полено.

- Если в доме кто-то заболел, например, тифом, то нужно было взять старое полено и положить его вдоль дороги. Таким незамысловатым образом люди указывали болезни, куда уходить. Видите, как все просто, - улыбается историк.

Ритуалы означали разрушение прежнего "кризисного" мира и создание нового, где нет места болезням. Фото: Российский этнографический музей

Однако какие бы ритуалы крестьяне ни выдумали, дело было совершенно не в самом действии. Суть происходящего – в том, чтобы люди мгновенно мобилизовались и сплотились ради спасения рушащегося уклада жизни.

- В этой «спасательной операции» участвовали всем миром: мужчины и женщины, старики и дети, старые девы и вдовы, убогие и нищие, - говорит Баранов. – Это ситуация взаимодействия всех со всеми, так называемая групповая солидарность, которая так необходима для преодоления любого кризиса.

КСТАТИ

Эти и другие темы будут обсуждаться на IX петербургском международном культурном форуме, который в этом году состоится с 12 по 14 ноября 2020 года.

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