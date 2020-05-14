Машина пробила ограду и упала в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге водитель "легковушки" открыл "купальный сезон" в Адмиралтейском районе города. Утром в четверг, 14 мая 2020 года, автомобилист не справился с управлением на пешеходном переходе, из-за чего неожиданно съехал с дороги прямиком в Фонтанку.

- В 10:05 часов 14 мая 2020 года легковой автомобиль пробил ограждение набережной Фонтанки напротив дома номер 199 и упал в воду. В машине был только водитель, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Спасатели направились на место, чтобы найти машину / Фото: МЧС

На опубликованном видео хорошо видно, как синий автомобиль, который позже оказался в воде, немного остановился на "зебре", чтобы пропустить девушку. Однако неожиданно задел еще одну "легковушку", а сам медленно покатился в сторону ограды набережной.

- Я перед пешеходом остановился, а он меня в "зад" ударил и покатился, - рассказал водитель второй машины, которая тоже стала участником ДТП.

Мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, забраться на крышу тонущего автомобиля и позвать на помощь. После он прыгнул в воду и направился к берегу. Прохожие помогли ему выбраться из воды.

Поднимать утонувший автомобиль будут с помощью специального крана / Фото: МЧС

Что касается автомобиля, то его отнесло течением на 200 метров от места падения. А также он опустился на дно. На данный момент у месту следует специальный кран, который поднимет автомобиль на берег.

Причины ДТП установят инспекторы ГИБДД.