2020-05-14T15:19:06+03:00
Звезды

Кот - на виолончели, пес – на скрипке: Артисты Мариинского театра сыграли карантинный концерт в Санкт-Петербурге

Музыканты, находясь на самоизоляции, сняли клип на знаменитое произведение Георгия Свиридова «Время, вперед!» [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Заскучавшие на самоизоляции артисты Мариинки сняли забавный клип с участием своих питомцев и домочадцевЗаскучавшие на самоизоляции артисты Мариинки сняли забавный клип с участием своих питомцев и домочадцев
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В таком составе оркестр Мариинского театра еще не выступал – свои партии в легендарной сюите «Время, вперёд!» артисты исполнили вместе с детьми и домашними питомцами. А сценой стали собственные квартиры музыкантов.

Как пояснил художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев, музыканты с 18 марта не играли вместе и, заскучав на самоизоляции, решили собраться хотя бы онлайн.

- Мы решили сделать немножко легкую и забавную сценку, сыграв вместе произведение знаменитого русского композитора Георгия Свиридова, - говорит маэстро. - Я только хочу попросить время идти как можно быстрее, чтобы мы, как и все наши коллеги в мире, скорее вернулись к своей любимой работе и любимой публике.

Музыканты не собирались на репетиции с 18 марта. Больше так продолжаться не могло! Необходимо было встретиться, пусть и с помощью видеосвязи

Музыканты не собирались на репетиции с 18 марта. Больше так продолжаться не могло! Необходимо было встретиться, пусть и с помощью видеосвязи

Веселый ролик, где виолончелист играет музыку своему псу, а его коллеге «подтанцовывает» любимый кот, оценили не только поклонники классики, но и те, кто был на подобных выступлениях пару раз в жизни.

- Вот, как нужно прививать искусство молодому поколению! - восторгаются зрители. - Красиво и с юмором. Настоящие артисты.

- У меня 9-летний сын всю запись посмотрел, не отрываясь от экрана, теперь просит включить ему «Время, вперед!». Чудо какое-то! - призналась одна из подписчиц канала.

Карантинный концерт артистов Мариинского театра посмотрели на YouTube уже больше 17 тысячи раз. Ярким аккордом выступления музыкантов стало появление исполнителя духовой партии в маске, похожей на ту, что носили чумные доктора. За его спиной красовался плакат «COVID-19», который музыкант под конец сорвал. Занавес.

Оркестр на "карантине" Mariinsky Orchestra Isolated but still UNITED.

ИСТОЧНИК KP.RU

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