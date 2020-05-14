Кот - на виолончели, пес – на скрипке: Артисты Мариинского театра сыграли карантинный концерт в Санкт-Петербурге

В таком составе оркестр Мариинского театра еще не выступал – свои партии в легендарной сюите «Время, вперёд!» артисты исполнили вместе с детьми и домашними питомцами. А сценой стали собственные квартиры музыкантов.

Как пояснил художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев, музыканты с 18 марта не играли вместе и, заскучав на самоизоляции, решили собраться хотя бы онлайн.

- Мы решили сделать немножко легкую и забавную сценку, сыграв вместе произведение знаменитого русского композитора Георгия Свиридова, - говорит маэстро. - Я только хочу попросить время идти как можно быстрее, чтобы мы, как и все наши коллеги в мире, скорее вернулись к своей любимой работе и любимой публике.

Музыканты не собирались на репетиции с 18 марта. Больше так продолжаться не могло! Необходимо было встретиться, пусть и с помощью видеосвязи

Веселый ролик, где виолончелист играет музыку своему псу, а его коллеге «подтанцовывает» любимый кот, оценили не только поклонники классики, но и те, кто был на подобных выступлениях пару раз в жизни.

- Вот, как нужно прививать искусство молодому поколению! - восторгаются зрители. - Красиво и с юмором. Настоящие артисты.

- У меня 9-летний сын всю запись посмотрел, не отрываясь от экрана, теперь просит включить ему «Время, вперед!». Чудо какое-то! - призналась одна из подписчиц канала.

Карантинный концерт артистов Мариинского театра посмотрели на YouTube уже больше 17 тысячи раз. Ярким аккордом выступления музыкантов стало появление исполнителя духовой партии в маске, похожей на ту, что носили чумные доктора. За его спиной красовался плакат «COVID-19», который музыкант под конец сорвал. Занавес.