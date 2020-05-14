2020-05-14T15:29:59+03:00
Общество

Речные трамвайчики и теплоходы могут исчезнуть в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

По словам представителей отрасли, судоходные компании уже оказались на грани банкротства, а навигация еще на началась и в этом году может вообще не начаться
Сергей ВОЛЧКОВ
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Перспективы в этом году у судоходных компаний провальные - пассажиропоток при самом оптимистичном раскладе сократится на 75-80 %.Перспективы в этом году у судоходных компаний провальные - пассажиропоток при самом оптимистичном раскладе сократится на 75-80 %.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Режим самоизоляции, объявленный из-за разгула коронавирусной инфекции, вогнал малый бизнес в Санкт-Петербурге в глубокий кризис. Не обошла стороной эта незавидная участь и одну из главных визитных карточек Северной столицы — прогулочные теплоходы, курсирующие по рекам и каналам. По словам представителей отрасли, доход от водных прогулок в этом году гарантированно сократится на 70-80 %, а многие компании окажутся на грани банкротства и могут попросту лишиться «флотилий».

- Основная часть организаций в отрасли работает так: в сезон навигации, флот работает примерно с конца апреля по начало ноября, но фактическая прибыли получается только с мая по август. А с ноября по май живет на заработанное в высокий сезон, - делится деталями внутренней кухни исполнительный директор компании «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов. - Причем под словом «живет» я подразумеваю не выплату зарплат и «проедание» прибыли, а огромное количество текущих расходов на хранение и содержание флота. Для понимания: хранение одного «метеора» обходится около 80 тысяч рублей в месяц. А у нас в компании, например, 30 теплоходов и еще больше 10 причальных понтонов. Еще какие-то суммы — причем, как правило, весьма значительные — уходят на аренду офиса, ремонт техники и так далее.

30 % пассажиропотока на теплоходах составляли иностранные туристы. В этом году на них можно не рассчитывать. Фото: Олег ЗОЛОТО

30 % пассажиропотока на теплоходах составляли иностранные туристы. В этом году на них можно не рассчитывать.Фото: Олег ЗОЛОТО

К маю 2020 года, по словам Набатова, петербургские компании, занимающиеся речными прогулками, подошли «в состоянии нуля»: деньги, накопленные в прошлом году, закончились, а новых доходов нет и пока не предвидится.

- Ситуация осложняется тем, что, во-первых, многие компании брали кредиты под залог теплоходов, - констатирует бизнесмен. - А во-вторых — и это самое главное — тем, что нам попросту не оказывается никакой государственной поддержки. Речные прогулки не вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Поэтому перспективы у отрасли на этот год провальные, если не сказать хуже.

В обычные периоды, продолжает Набатов, пассажиропоток у городских судоходных компаний формировался по схеме 30-30-40, где первые 30 % - это иностранные туристы, вторые 30 % - туристы из регионов России, а оставшиеся 40 % - петербуржцы, посещающие как обычные экскурсии по каналам и Петергоф на метеоре, так и берущие теплоходы в аренду на свадьбы, корпоративы, выпускные и прочее. В этом году иностранцы из этой схемы «выключаются» точно, количество внутренних туристов и «массовых» заказов наверняка сильно сократится. В целом же, по мнению нашего собеседника, отрасль недосчитается около 75-80 % клиентов — и это только в лучшем случае.

Даже стоянка корабля в порту - процесс не из дешевых. Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже стоянка корабля в порту - процесс не из дешевых.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас мы очень надеемся, что навигация все же стартует в середине июня, - признается Набатов. - Хотя более реалистичной все-таки видится середина июля. Тогда мы сможем еще хоть как-то выплыть — даже не выйти в ноль, но по крайней мере хоть немного сократить убытки. Будем, к примеру, выпускать в акватории не 30 судов, как раньше, а 12, и еще три держать в резерве на всякий случай. Но есть и пессимистичный сценарий — что навигация вообще в этом году не откроется. Что делать тогда — мы не знаем. Даже продажа части теплоходов не поможет — их просто никто не купит в таких условиях, так как вся отрасль провалилась, и нет успешных или не успешных игроков. Поэтому нам сейчас очень нужна государственная поддержка. Иначе речные теплоходы в Санкт-Петербурге в том формате как мы привыкли их видеть могут практически исчезнуть.

В городском комитете по транспорту к ситуации относятся с понимаем, но сделать ничего не могут.

Из-за коронавируса туристов в городе можно не ждать в принципе - ни российских, ни иностранных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за коронавируса туристов в городе можно не ждать в принципе - ни российских, ни иностранных.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда откроется сезон навигации, пока сказать очень трудно, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Скорее всего, какая-то ясность появится после того, как закончится объявленный в городе режим самоизоляции — то есть, ориентировочно к концу мая. Что касается полного закрытия навигации в этом году — конечно, нам самим бы этого не хотелось, потому что речные кораблики — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, сейчас нельзя исключать никакие варианты. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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