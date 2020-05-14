2020-05-14T19:29:20+03:00
Общество

Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски

В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Сергей ВОЛЧКОВ
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Заразиться от использованной медицинской маски практически невозможно, утверждают эксперты.Заразиться от использованной медицинской маски практически невозможно, утверждают эксперты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На улицах Санкт-Петербурга в скором времени должны появиться специальные контейнеры для сбора использованных медицинских масок. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы, курирующий экономический блок, Евгений Елин.

- Мы очень сильно рассчитываем на понимание наших жителей, - отметил чиновник. — Не нужно маски разбрасывать, после использования не нужно их выбрасывать на газоны и в урны.

С 12 мая в Санкт-Петербурге можно получить штраф за появление в общественном месте без маски и перчаток. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 мая в Санкт-Петербурге можно получить штраф за появление в общественном месте без маски и перчаток.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако с тех пор прошла неделя, а информации о том, начала ли инициатива воплощаться в жизнь, нет ни у кого — в том числе и у профильных комитетов. Так, в комитете по благоустройству, который помимо прочего занимается чистотой улиц, «Комсомолке» сообщили, что никакого распоряжения им пока не поступало. Ситуация повторилась и в комитете по экономическому развитию, непосредственно подведомственному Елину, и непосредственно в аппарате вице-губернатора. Ничего не нашлось и на портале госзакупок — судя по всему, город или успел отказаться от этой идеи, или она все еще находится на стадии разработки.

Между тем специалисты уверяют: использованные медицинские маски вполне можно выбрасывать и в уличные урны и даже в домашние мусорные ведра.

- Все дело в том, что вирус, даже если его на внутренней стороне маски скопилось достаточно большое количество, на открытом воздухе и без биологического субстрата — иными словами, питательной среды - долго жить не способен, - объясняет вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. - На то, чтобы полностью высохнуть и, фактически, потерять всякие жизненные функции, ему потребуется всего около десяти минут. Чуть дольше, если маску, скажем, носили долго, и она стала очень влажной. Поэтому никакой опасности использованные медицинские маски не представляют. Да и как они могут стать источниками заражения на свалках — я тоже, если честно, не совсем понимаю. Не пойдут же люди на свалку, чтобы ворошить их руками и тем более надевать на лицо.

Для верности использованную маску можно обработать трехпроцентным раствором хлорки, а руки - антисептиком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для верности использованную маску можно обработать трехпроцентным раствором хлорки, а руки - антисептиком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а уж если кому-то очень хочется обезопасить себя на сто процентов, маску можно обработать трехпроцентным раствором обыкновенной хлорки. Или, сняв с лица, сразу же завязать в чистый полиэтиленовый пакет. Тогда ничего страшного ни с вами, ни с кем-то еще — к примеру, с дворником, который потом отправит все это в большой мусорный контейнер — уж точно не случится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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