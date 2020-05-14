«Тяжело от неизвестности»: Мать Ольги Бузовой рассказала, как работает врачом во время пандемии коронавируса

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна, как известно, работает заместителем главного врача одной из стоматологических клиник в Санкт-Петербурге. Несмотря на все ограничения, которые сейчас действуют в городе из-за пандемии, их поликлиника экстренно продолжает принимать пациентов. Ирина Бузова рассказала корреспонденту «КП-Петербург», как проходят ее трудовые будни и чем на карантине занимается ее знаменитая дочка.

- В поликлинике мы соблюдаем все указания по приему пациентов, - пояснила Ирина Бузова. – Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки. Также выдаем всем бахилы, перчатки - только после этого человек может зайти в кабинет к доктору. По большому счету у нас ничего не изменилось. Лишь меры безопасности усилили. И раньше ведь был риск заразиться - пациенты разные бывают... и с ВИЧ, и с гепатитом. Мы надеемся, что у нас никто не заболеет.

Ирина Александровна ждет, когда закончится пандемия, чтобы побыстрее встретиться с дочерью.

По словам Ирины Бузовой, во время режима самоизоляции им всем стало тяжелее работать именно психологически. Стрессов стало больше.

- Тяжелый климат: все в ожидании того, что что-то должно случиться, - объясняет мать Ольги Бузовой. - Это гораздо сложнее переноситься. Сама неизвестность тяжелее. Скучаем по обычной работе. Еще по дочери скучаю, с которой пока не могу повидаться. Но мы постоянно на связи с Ольгой, она интересуется, что на работе, как я себя чувствую. Я успокаиваю ее, мол, не в красной зоне работаю. Да и пациентов очень мало стало, так как мы принимем только людей с острой болью. Многих больных приходиться разворачивать у входа. Тех, кто, например, приходит и просит пломбу поменять. Объясняем спокойно, что пока мы не можем им помочь.

У Ольги Бузовой перерыв в гастрольной деятельности, но на съемки «Дом-2» она по-прежнему ездит.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама Ольга, по словам Ирины Александровны, тоже продолжает работать, соблюдая все меры предосторожности.

- Ольга каждый день приезжает на проект «Дом-2», - делится Ирина Бузова. – Их там обрабатывают. Но участники там и так невыездные, поэтому стерильность хорошая. Ну и маску, перчатки Оля носит. Ездит в машине, пользуется доставкой еды. Молодые и здоровые переносят болезнь, как правило, в легкой форме, поэтому паники тут нет. Единственное, Ольга скучает. Как только будет возможность, мы с ней обязательно встретимся. И с бабушкой тоже. Ей уже 80 лет, она у нас в Литве живет. За нее больше всего переживаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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