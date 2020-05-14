2020-05-14T19:30:31+03:00
Общество

Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, пока об открытии ресторанов и салонов красоты говорить преждевременно из-за достаточно высокого уровня заболеваемости коронавируса
Александра СУРИСДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга рассказали, что открывать салоны красоты и рестораны в городе преждвеременно.Власти Санкт-Петербурга рассказали, что открывать салоны красоты и рестораны в городе преждвеременно.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге длится уже больше месяца, а с 12 мая 2020 года он еще и усилен. Точной даты, когда в городе начнутся послабления, нет. Но сегодня вице-губернатор Евгений Елин назвал условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны. Ведь это один из самых популярных вопросов у петербуржцев. Но, увы, до возвращения к полноценной общественной жизни еще далеко. Из-за уровня заболеваемости коронавирусом.

- Дело в том, что это контактные и достаточно опасные бизнесы. Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности. Это случится, когда количество вновь заболевших за 8 дней будет такое же, как за 4 предыдущих дня. Только тогда мы сможем что-то открыть, но не все, - отметил вице-губернатор в эфире телепрограммы "Петербург против коронавируса".

Евгений Елин напомнил, что на первом этапе послаблений разрешат работать торговым залам, площадь которых не превышает 400 «квадратов». Что касается общепита, то сначала откроют те места, где площадь обеденного зала составляет не больше 50 квадратных метров. Формула проста – чем меньше заболевших COVID-19, тем больше организаций будут работать в полном объеме.

Когда откроют торговые центры в Санкт-Петербурге, пока неизвестно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Когда откроют торговые центры в Санкт-Петербурге, пока неизвестно.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Ресторанам уже можно постепенно готовиться к послаблениям по коронавирусу. Первый шаг – изучить возможность работы на вынос. Шаг второй – изучить стандарты, которые предлагает Роспотребнадзор. Уже можно компоновать обеденные залы, готовить оборудование, посудомоечные машины. Ясно, что для работы точно потребуются защитные экраны. Самое главное, чтобы рестораны вышли на безубыточность и поняли свою бизнес-модель, - добавил вице-губернатор.

В Смольном обещают помочь ресторанам, предоставив им возможность развивать уличную торговлю, а также упростив подходы к размещению террас, чтобы они компенсировали потерю мест в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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