2020-05-14T20:02:33+03:00
Звезды

«Дома можно быть собой»: Лиза Боярская с мужем устроили фотосессию в новой квартире

Артисты наслаждаются совместным карантином
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизавета Боярская дала несколько видеоинтервью, где рассказала подробности жизни на карантине.Елизавета Боярская дала несколько видеоинтервью, где рассказала подробности жизни на карантине.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно актеры театра и кино Максим Матвеев и Елизавета Боярская отпраздновали новоселье. Новая квартира в Санкт-Петербурге на улице Белинского стала для них местом, где они провели полтора месяца самоизоляции вместе с двумя сыновьями – годовалым Григорием и восьмилетним Андреем. Такое событие случилось впервые за всю их совместную жизнь и принесло, как выполнения непривычных задач, так и счастья. Елизавета называет это идеальным семейным временем, о котором они давно мечтали. Ведь в обычной жизни оба постоянно в разъездах и видятся редко.

За прошедшее время Елизавета дала несколько видеоинтервью, где рассказала подробности жизни на карантине. Самым сложным, по словам актрисы, оказалось отсутствие нянь и домработницы. Раньше большую часть этих функций выполняли бабушка и дед.

- Я готовлю, мою посуду, убираюсь, стираю, развешиваю белье, глажу, играю с детьми, делаю уроки, леплю, рисую… В общем делаю все, что должна делать женщина, создающая уют в доме, - рассказала Боярская в чате с GQ.

Муж ей, конечно, во всем помогает. А дети абсолютно счастливы, потому что родители рядом. Никакие итальянские страсти в семье не кипят. По признанию Елизаветы, несмотря на то, что они с Максимом достаточно темпераментные люди, конфликтов у них не бывает. Им друг с другом очень комфортно, спокойно и надежно.

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Это было очень весело, творчески и интересно
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- Все недосказанные обиды, слова и усталости остались на сцене и на съемочной площадке. А дома можно быть собой: не кричать, не рыдать, не отравляться, никого не убивать, - призналась корреспонденту «Комсомолки» в Петербурге» актриса.

Сегодня на своей страничке в Instagram Елизавета поделилась новостью. Рассказала, что они вместе с Максимом, не выходя из квартиры, вместе снялись на смартфон для обложки глянцевого журнала.

- Это было очень весело, творчески и интересно. Конечно, мы не претендуем на лавры талантливых фотохудожников, стилистов, визажистов, но попытались из тотального минимума в одежде, косметике выжать все возможное, - сообщила актриса в своем посте и пожелала все здоровья.

lizavetabolizavetabo
Поболтали с @alexander_tsypkin. Прямо как в старые добрые, только через экран телефона))) #нагречкедома
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ИСТОЧНИК KP.RU

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