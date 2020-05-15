К чемпионству без зрителей: Большой футбол вернется в Санкт-Петербург 21 июня 2020 года
С 21 июня в России снова начнут играть футбольные матчи. Такое решение было принято 15 мая на Исполкоме РФС.
«Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня. Кубок России также будет доигран», - сообщили в Российском футбольном союзе. – «Команды проведут оставшиеся матчи на домашних полях».
Напомним, сине-бело-голубые участвуют в обоих турнирах. В Кубке петербургская команда уже вышла в полуфинал, где должна встретиться с московским «Спартаком». В Премьер-Лиге, после 22 сыгранных туров, «Зенит» уверенно лидирует, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место «Локомотива» составляет девять очков.
По предварительному расписанию все оставшиеся игры – это восемь туров РПЛ и три матча Кубка – должны уложиться в месяц: с 21 июня по 22 июля. Для этого командам придется играть по три матча в неделю. Из послаблений – им разрешили делать по пять замен вместо трех во время одного матча.
Как сообщил президент РФС Александр Дюков, окончательное решение осталось за государством и регионами. Поэтому, что касается Петербурга, то здесь все должен решить Смольный.
- Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования, - рассказали в пресс-службе «Зенита».
Отметим, что у петербургского клуба уже есть разрешение от властей: возобновить тренировки в ограниченном режиме. Но к спортивным занятиям футболисты пока еще не приступили.
В Премьер-Лиге, после 22 сыгранных туров, «Зенит» уверенно лидирует, набрав 50 очков.Фото: Артем КИЛЬКИН
А В ЭТО ВРЕМЯ
Сезон ПФЛ, в котором играет «Зенит»-2, решено завершить досрочно, после 17 туров. Петербургская команда заняла третье место и стала бронзовым призером чемпионата.
- В 17 матчах команда Владислава Радимова одержала девять побед, пять раз сыграла вничью и трижды уступила, набрав 32 очка, забив 30 мячей и пропустив 14, - напомнили в пресс-службе команды.
КОНКРЕТНО
Примерная структура календаря:
23-й тур: 21 июня
1/4 финала Олимп-Кубка России: 24 июня
24-й тур: 28 июня
25-й тур: 1 июля
26-й тур: 5 июля
27-й тур: 8 июля
28-й тур: 12 июля
29-й тур: 15 июля
Полуфинал Олимп-Кубка России: 18-19 июля
30-й тур: 22 июля
Финал Олимп-Кубка России: 25 июля
ИСТОЧНИК KP.RU