К чемпионству без зрителей: Большой футбол вернется в Санкт-Петербург 21 июня 2020 года

С 21 июня в России снова начнут играть футбольные матчи. Такое решение было принято 15 мая на Исполкоме РФС.

«Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня. Кубок России также будет доигран», - сообщили в Российском футбольном союзе. – «Команды проведут оставшиеся матчи на домашних полях».

Напомним, сине-бело-голубые участвуют в обоих турнирах. В Кубке петербургская команда уже вышла в полуфинал, где должна встретиться с московским «Спартаком». В Премьер-Лиге, после 22 сыгранных туров, «Зенит» уверенно лидирует, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место «Локомотива» составляет девять очков.

По предварительному расписанию все оставшиеся игры – это восемь туров РПЛ и три матча Кубка – должны уложиться в месяц: с 21 июня по 22 июля. Для этого командам придется играть по три матча в неделю. Из послаблений – им разрешили делать по пять замен вместо трех во время одного матча.

Как сообщил президент РФС Александр Дюков, окончательное решение осталось за государством и регионами. Поэтому, что касается Петербурга, то здесь все должен решить Смольный.

- Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования, - рассказали в пресс-службе «Зенита».

Отметим, что у петербургского клуба уже есть разрешение от властей: возобновить тренировки в ограниченном режиме. Но к спортивным занятиям футболисты пока еще не приступили.

В Премьер-Лиге, после 22 сыгранных туров, «Зенит» уверенно лидирует, набрав 50 очков.Фото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сезон ПФЛ, в котором играет «Зенит»-2, решено завершить досрочно, после 17 туров. Петербургская команда заняла третье место и стала бронзовым призером чемпионата.

- В 17 матчах команда Владислава Радимова одержала девять побед, пять раз сыграла вничью и трижды уступила, набрав 32 очка, забив 30 мячей и пропустив 14, - напомнили в пресс-службе команды.

КОНКРЕТНО

Примерная структура календаря:

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Олимп-Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

Полуфинал Олимп-Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля