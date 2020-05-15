Примеряют брюки в углу и покупают по 10 вещей: в Ленинградской области после карантина открылись два торговых центра

Блестящие витрины, объявления о скидках, стеллажи с одеждой, которым нет конца, и приветливые продавцы, вопрошающие каждого гостя «Чем я могу вам помочь?» - такая картина для петербуржцев теперь сродни роскоши, и потому все те, кто жутко соскучился по шопингу, с раннего утра устремились в магазины. Еще до открытия МЕГИ «Дыбенко» люди нетерпеливо ожидали у входов.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Начало большого конца: куда и зачем нас выпускают из карантина 00:00 00:00

- Знаете, какие тут очереди были! – рассказывает корреспонденту «Комсомолки» охранник торгового центра. – У каждой входной группы люди стояли. У нас сейчас строго – заходим через одну дверь, выходим через другую. Обстановка такая.

Забыли маску и перчатки? Не беда! Купите их на входеФото: Олег ЗОЛОТО

МЕГА позаботилась и о тех, у кого нет с собой средств индивидуальной защиты – у каждого входа на улице установлен автомат, где можно их купить. Когда посетители приближаются к дверям, всем, у кого маски болтаются на подбородке, охранники аккуратным жестом показывают: «Наденьте, пожалуйста, масочку».

И вот, когда оказываешься на эскалаторе, на какое-то время кажется, будто и нет никакого карантина. О нем напоминают лишь те же маски на лицах людей, закрытые отделы косметики и обтянутый лентой фудкорт. В магазинах одежды снуют довольные покупатели.

Люди соскучились по шопингу, и с раннего утра устремились в МЕГУФото: Олег ЗОЛОТО

- А штанишки нам никак не померить? – спрашивает продавца женщина с дочкой лет десяти.

- Нет, к сожалению. Все примерочные закрыты по распоряжению губернатора, - вздыхает девушка за кассой. – Можете померить дома, потом вернуть.

И если пофарсить в куртке перед зеркалами, находящимися в зале, еще возможно, то примерить футболку или майку – уже проблема. Хотя, как выяснилось, петербуржцы – народ изобретательный.

Примерочные, увы, закрыты. Красоваться перед зеркалом в обновках - только домаФото: Олег ЗОЛОТО

- У нас девушка брюки мерила в уголке сегодня, - рассказывает продавщица уже другого отдела. – А мужчина вообще, взял джинсы, сбегал в туалет, там прикинул, и понял, что не подошли. Сказал, на гражданке живет, не ехать же ему снова сюда – возвращать. Другая дама взяла сразу 6-7 футболок. Сказала, какие не подойдут, принесет завтра назад. К сожалению, только так сейчас – все купить, а потом вернуть.

Для возврата, говорят продавцы, нужно иметь при себе паспорт и товарный чек. И да – хитрость: платить лучше наличными. Их сразу достанут из кассы и вам отдадут. На карту, конечно, тоже возврат оформят, но здесь уже не факт, что средства придут сразу. Ждать придется до 14 дней. Хотя, уверяют продавцы, это происходит быстрее.

Для оформления возврата нужно иметь при себе паспорт и чекФото: Олег ЗОЛОТО

- А как быть с нижним бельем, - спрашиваю я, увидев соответствующую табличку в торговом зале.

- Ой, не знаю. Термобелье, утягивающее белье и сорочки также сможете вернуть. Но только не бюстгальтеры! – с пониманием сетует продавец. – Они невозвратные. Так что на свой страх и риск. А бывает ведь как – грудь плохо легла, форма не нравится. Мы подали обращение в Москву, может, пересмотрят нормы. Ждем вот.

Во многих магазинах скидки. У некоторых действуют те, которые были еще до карантина, у других – «коронавирусные». Доходят до 50%.

Во многих магазинах - специальные скидкиФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы так людям рады, вы не представляете! – с восторгом делится кассир следующего отдела. – Так здорово, что мы, наконец, открылись! Соскучились безумно! Сейчас хоть видно, что все возвращается к нормальной жизни.

За безопасностью в магазинах следят строго. На входах в отделы – антисептики, на полу – разметка с просьбой держать дистанцию. Одежду, которую покупатели примеряют в залах, как говорят продавцы, потом отпаривают. Пытаются бороться и с ажиотажем. Он сегодня наблюдался в магазине спортивных товаров.

- В очередь, пожалуйста. Мы не можем пускать больше 50 человек, - вежливо попросил парень на входе. – Чтобы вы зашли, кто-то должен выйти.

В спорттовары выстроилась очередь. Больше 50 человек в магазине находиться не должноФото: Алина ЧЕМЕРИС

В очереди человек пять. Ждать пришлось минуты две. В это время мимо проходила уборщица.

- Скажите, а сейчас чаще убираетесь?

- Да, конечно. Каждый час, - отвечает она. - Моем со всеми средствами и отмечаем вот – в этом журнале.

Парикмахерские и маникюрные салоны также рады посетителямФото: Олег ЗОЛОТО

Рады посетителям и общепит, который работает навынос, и парикмахерские, и маникюрные салоны. Все это тоже сегодня открылось. А еще – магазины обуви, мебели, оптики, техники… Люди направлялись на выход довольные и с авоськами.

Сегодня люди идут за покупками с самого утраФото: Олег ЗОЛОТО