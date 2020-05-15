«Россети» завершили консолидацию ряда энергетических предприятий с компанией «Россети Ленэнерго»

Теперь уже можно сказать уверенно, что Царскосельская энергетическая компания, Курортэнерго, Петродворцовая электросеть и Санкт-Петербургские электрические сети официально присоединены к предприятию «Россети Ленэнерго». 14 мая запись о завершении реорганизации официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Деятельность присоединенных юрлиц прекращена, их права и обязанности перешли правопреемнику. В результате реорганизации уставный капитал «Ленэнерго» не увеличивается.

Зачем это было нужно? Переход компании «Россети Ленэнерго» и ее «дочек» на единую акцию – завершающий этап пятилетней работы по консолидации активов компании. Процесс уже позволил сформировать единый центр управления сетями. Тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить затраты на обслуживание сетей и оптимизировать капвложения.

«Внедрение комплексного подхода к управлению и развитию электросетевого комплекса является стратегической целью группы компаний «Россети», - пояснил генеральный директор холдинга Павел Ливинский. - Консолидация позволит создать единый центр ответственности за надежность электроснабжения, а также сдерживать рост тарифа за счет оптимизации расходов и отсутствия дублирования инвестиций».

В свою очередь гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин добавил, что ключевым драйвером работы компании станет оптимизация бизнес-процессов. Больше того, компания с более прозрачной структурой будет отвечать повышенным требованиям инвесторов.