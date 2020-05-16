Юрий Шевчук: «Всем желаю здоровья. Даже Киркорову»

День рождения бессменного фронтмена и единственного постоянного участника группы «ДДТ», отмечающей в этом году 40-летний юбилей, широко празднует только армия его фанатов, которой он успел обзавестись за долгую творческую жизнь. Сам 63-летний музыкант всегда был равнодушен к цифрам, датам и не очень любит, когда ему напоминают о возрасте. По сложившейся традиции, в день рождения, 16 мая, он обычно уезжает в свой деревенский дом под Санкт-Петербургом, где работает - пишет новые песни, а если уж и отмечает, то в узком кругу друзей и музыкантов своего коллектива. Но в этот раз в любимую деревню Лебедевка Юрию Юлиановичу пришлось отправиться намного раньше из-за карантина по сдерживанию коронавируса. Весенние концерты юбилейного гастрольного тура «ДДТ» пришлось перенести на осень, но Шевчук не теряет оптимизма.

О КОРОНАВИРУСЕ И САМОИЗОЛЯЦИИ

- Коронавирус пройдет, и все заявленные концерты мы обязательно сыграем, только где-то в другие даты, - уверен музыкант. - Сейчас, конечно, я уже не так легко отношусь к этой заразе, как раньше - наверное, как и многие из нас. Много людей гибнет, и мы все наблюдаем, как сейчас работают буквально на передовой бригады скорой помощи, врачи, медсестры. Уважаемые доктора, спасибо вам огромное от нас всех. На вас сейчас страна держится.

Медикам, самоотверженно сражающимся с коронавирусной инфекцией, Юрий Шевчук посвятил новую песню «Доктор Лиза», которую написал на пару с клавишником «ДДТ» Константином Шумайловым. На карантине Шевчук занимается творчеством, пишет новые песни, участвует в благотворительных онлайн-концертах, общается с поклонниками в соцсетях, а еще активно занимается поддержкой себя в хорошей физической форме - устраивает пробежки по окрестностям.

А еще превратился в заправского видеоблогера: показал фанатам и свою домашнюю студию, и любимое озеро, где любит посидеть с удочкой.

- Мне, честно говоря, даже немного неловко вам, запертым в этих квартирах осточертелых, эту красоту показывать, - признается Шевчук. - Но я подумал, может вам станет чуть легче, ведь

это вас всех ждет. Будем надеяться, что скоро вы все хлебнете этой свободы. Коронавирус этот, будь он неладен, испытание для всех нас, и важно в это сложное время сохранить в себе человечность.

В отсутствии концертов Шевчук сделал поклонникам настоящий подарок - ответил на их вопросы на своих страницах в соцсетях и на официальном ютуб-канале группы. Вопросов оказалось так много, что отвечал на них Юрий Юлианович аж несколько дней. Публикуем самые интересные ответы.

В самоизоляции лидер ДДТ стал заправским видеоблогером.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О ШОУ «ГОЛОС»

- Многие спрашивают: почему нас мало на ТВ. Почему мы не участвуем в концертах огромных, гламурных, почему я с Киркоровым не помирюсь... А ведь его охрана спасла, бедолагу, эвакуировала от грозного ЮЮ. Ну, ладно, дай Бог ему здоровья и всей нашей попсе не болеть, не кашлять. Зовут нас на передачи какие-то, но они все, уж не хочу ругаться, плоские какие-то, склочные - не буду же я какие-то дрязги разбирать чьей-то личной жизни. Кстати, на днях я получил письмо от Первого канала с предложением поучаствовать в жюри программы «Голос». Я бы, конечно, мог кому-то помочь, да и деньги, там неплохие платят. Но не наше это все, поэтому мне там не место, в этом гламуре. А вот в программе «Квартирник» Жени Маргулиса - удивительного человека, музыканта, где живой звук, все по-честному, мы участвуем и согласны продолжать.

О РАБОТЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

- В юности я поработал в Зеленомысском морском порту (это устье Колымы) докером. Это было чудесное время, хотя мы пахали по 12-16 часов в сутки. Разгружали разное - от тротила до всякой снеди, от мороженой картошки до фиников. Это была большая школа жизни для меня. У нас была бригада мужиков суровых, а у меня кликуха была «студент», потому что я в перерывах все время читал. Они постоянно надо мной потешались: «Ну, что, студент, умным хочешь стать?» Я отвечал: «Да, хочу, не все же мне ящики таскать». А вообще, ребята были замечательные, бригада была очень дружная, и вот там я как раз и получил эту закваску рабочую, эту дружбу и взаимопомощь увидел. Но и строгость какую-то тоже. Я еще ночами в местном ресторанчике «Огни Колымы» подрабатывал, на гитаре играл. И как-то раз с утра пришёл на смену не в лучшем состоянии духа и тела. Поднял какой-то ящик - и упал в обморок. Потом собрание было, собралась вся бригада и мне говорят: «Ну, что, студент, нам ведь всем поровну платят, а ты, сука, блин, где-то ночами шляешься, а мы за тебя тут пашем». Мне было очень стыдно, но я был благодарен за коллективную выволочку. А Север, Колыму я до сих пор люблю: - 50 градусов - не мороз, 50 километров - не расстояние, 50 лет - не старуха, уж извините, но из песни слов не выкинешь.

ОБ ИДЕАЛЬНЫХ ЖЕНЩИНАХ И ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ

- Прежде всего, на мой необъективный взгляд, женщина должна обладать умом и душевной теплотой, тогда она справится с любым идиотом. Люблю женскую поэзию, хотя многие говорят, что она не существует. Ну, не знаю: поэзия - она женского рода. Люблю Цветаеву, Ахматову, был знаком с Бэллой Ахмадуллиной. В Репино мы с ней встречались где-то в 92-ом году, бродили по набережной Финского залива. Она мне рассказывала о Высоцком, о «шестидесятниках» — это слово, кстати, она ненавидела. Женская поэзия — это ключик к сердцу женщины, это дверь. Читайте ее, и вам многое откроется, пацаны, про умных, чутких, замечательных, красивых женщин.

Ни один карантин не изменит Юрия Юлиановича.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О КНИГАХ И АЛЬБОМАХ

- Меня спрашивают: будет ли допечатываться тираж книги «Сольник»? Наверное, не будет, хотя, она разошлась, конечно. Сейчас не до книг, идет работа над новым альбомом. Я постарался подумать над тем, чтобы песни несли какой-то смысл и, если их прослушать вместе, то, может, вы придете к какому-то выводу, что очень важно. Так что, да здравствует старый, добрый, новый альбом «ДДТ»! Что касается моих старых песен, про которые многие спрашивают – «Волки», «Самолет», «Похороны войны», почему они не исполняются, будут ли записываться на студии? Ну, чем-то они мне не пришлись. Видать, я там до дна не достучался. Они лежат, никуда не делись, я вернусь к ним, но через какое-то время. Если помните, была байка о том, что «Это все» я писал три года - в год по куплету. Тут, наверное, та же история. Задумки неплохие, но решить их сейчас мы неспособны, мне кажется.

О СЪЕМКАХ В ФИЛЬМЕ «ДУХОВ ДЕНЬ»

- Мишка Навальчук сценарист, Сергей Сельянов режиссер - много замечательных людей в 91-м году, в самые жесткие времена, трудились над этим фильмом. Я помню, как Сергей каждую ночь переписывал диалоги, что-то ему постоянно не нравилось. И эта его неудовлетворенность меня просто вдохновляла. Фильм — это такое путешествие. То ли человека, то ли его души во времени и пространстве. Там нет никакой компьютерной графики и тому подобного, но есть мысль, а это для кино важно. Расскажу вам историю. Когда мы закончили, я пригласил ребят из группы «ДДТ» приехать на съемочную площадку, где все уже сворачивалось - провода, камеры. Мы там дали хороший концерт. Привезли немного аппаратуры, накрыли столы - было здорово! Но мы, как два главных, с Сергеем, конечно, не допили, и когда все уже полегли, пошли искать. Это было в Северской - есть такое местечко под Петербургом. Нашли какое-то кафе. Заходим, там сидят настоящие уголовнички, человек шесть. На столе сиротливо блестит бутылочка водочки и чуть-чуть закуски. Они нам: «Ну, что, чуваки, угостимся?». Короче, начали наезжать. Сережа стал с ними спорить. Я его, конечно, за рукав дергал, понимая, к чему это ведет. Но, к сожалению, он был весьма бодр. Первый получил и сразу лег, а я отбивался на свою голову. В итоге очнулся в больнице, и не где-нибудь, а в морге! Андрей Муратов, наш клавишник, меня на машине привез прямо в объятия своего дяди, но мест не было в реанимации, и меня поселили на время в морге. Я очухиваюсь, а у меня шесть переломов - лицо ходило ходуном. Мне потом сказали: «Еще один удар, Юра, и ты бы стал полным персонажем этой картины». Да, очухиваюсь - кругом мертвые, лампа тусклая горит. Думаю: «Куда я попал?» Потом меня два каких-то санитара на каталке завезли в лифт, и я поднялся в реанимацию из морга. Это было удивительное приключение…

О КРИТИКЕ

- Жесткие вопросы люблю, критика очень помогает. Рок-музыке уже шестьдесят лет, дорогие мои. Рок уже, конечно, не такой революционный, как был в 68-ом году, и или у нас в 80-е. Но я поражаюсь, насколько много групп молодых, которые постоянно ищут слова, ритм, музыку - они просто поражают. Это говорит о том, что рок не потерял своей демократичности, как и рэп. Он близок к людям, к миру этому. Он, в отличие от легких жанров, до сих пор говорит о наших с вами проблемах, но музыки все больше, а нот все меньше. Некоторые нас обвиняют в том, что мы «свистнули» что-то от какой-то иностранной группы. Да нет... Как раз наоборот. Давайте разберем «Рожденный в СССР» - ее гармоническую сетку. Меня обвиняют в том, что я ее содрал у группы «Green Day». Да нет, не содрал. Группа «Green Day» эту песню, похожую на нашу, написала в 94-ом году, а «Рожденный в СССР» появился в Москве в 91-ом году. Такие дела - и таких примеров много. Но, знаете, когда довлеет текст, думаешь: «Да, Бог с ней, с этой гармонией!». Потом, конечно, пытаюсь ее поменять как-то. Вот, я сейчас читаю книгу – «Фермата» называется. Алексей Мунипов собрал двадцать интервью от ведущих, на его взгляд, да и на мой тоже, гениальных российских композиторов - Айги, Батагов, Губайдуллина, Десятникова, Невский, Мартынов - они все рассуждают о современной музыке. Это новая классика - советую почитать. Владимир Мартынов говорил о том, что время композиторов вообще закончилось - осталось ремесло и музыкальные потоки, в которых мы существуем. А время этих гениев - Баха, Моцарта, Бетховена, Шонберга, «Могучей кучки» нашей, которые влияют, как гуру, на сознание людей, — это время подошло к концу. В будущем, благодаря современным технологиям, мы все, наверное, будем писать музыку, все человечество - кому что нравится. Можно будет просто что-то напеть - и все это сыграет Лондонский симфонический оркестр. Оркестр роботов. Но, с другой стороны, вдохновение никто не отменял - иногда бывает приходит такая гармония, что диву даешься - и в этом кайф! Роботы этого создать не смогут, так что живем, друзья!