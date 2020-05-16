2020-05-16T16:39:16+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге при падении из окна погибли 5-летняя девочка и ее мать

Трагедия произошла утром субботы на улице Верности
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины гибели матери и ее маленькой дочки.В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины гибели матери и ее маленькой дочки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Чудовищная трагедия произошла утром 16 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 9:30 в полицию позвонили жители дома 6 по улице Верности, которые обнаружили под окнами жилой многоэтажки тела женщины и маленькой девочки.

- По предварительным данным, погибли 38-летняя женщина и ее 5-летняя дочь. Причиной стало падение с высоты, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что женщина вместе с маленькой дочкой и старшим сыном жили на седьмом этаже дома, под окнами которого нашли тела.

Корреспондент «КП-Петербург» связался с бабушкой погибшей девочки. По словам безутешной женщины, ее дочь была в разводе, воспитывала детей одна и в последнее время находилась в состоянии депрессии.

По предварительным данным, мать состояла на учете у психиатра. Соседи погибших, которых уже опросили полицейские, также отмечают не всегда адекватное поведение женщины.

Сейчас работы на месте трагедии уже закончены. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Пока по факту гибели женщины и ребенка ведется проверка. Вопросы наверняка возникнут и к органам опеки, которые должны были следить за неблагополучной семьей.

Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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