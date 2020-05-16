2020-05-16T18:59:20+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге охранники детской больницы устроили поножовщину

Один из них в итоге оказался в реанимации, а второй – в полиции
Петр КИБЕР
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В Петербурге охранники детской больницы устроили поножовщину.В Петербурге охранники детской больницы устроили поножовщину.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Неспокойной выдалась ночь в Детской больнице святой Марии Магдалины Санкт-Петербурга. Причиной стал не поток не пациентов, а драка с поножовщиной, которую устроили два охранника. В итоге один был госпитализирован в тяжелом состоянии, а второй задержан полицейскими.

-16 мая в 01 ч. 43 мин. в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что по адресу: 2-я линия Васильевского острова, дом 47 один охранник зарезал другого охранника, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Любой житель района знает, что здесь и располагается приемный покой Детской больницы святой Марии Магдалины, а также другие отделения. Сюда в ночь на субботу по вызову и примчался наряд полиции. Врачей же далеко искать не пришлось.

Вскоре один из охранников, получивший ножевые ранения в живот и шею, был госпитализирован в реанимацию третьей горбольницы Петербурга. А второго отвезли в 30-е отделение полиции.

Известно, что «победителем» в схватке на ножах оказался 50-летний уроженец Урюпинска, зарегистрированный в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Сейчас мужчина задержан за попытку убийства, ему избирается мера пресечения.

По предварительным данным, оба участника драки были сильно пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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