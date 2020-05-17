«Санкт-Петербург подходит к плато, все зависит от следующей недели»: Евгений Шляхто заявил, что говорить об остановке роста заболеваемости коронавирусом рано

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в стране остановлен. Но о такой оптимистичной ситуации в Санкт-Петербурге, по словам экспертов, говорить пока рано. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто рассказал «КП-Петербург», что мы «приближаемся к потолку», но о ситуации в целом можно будет судить только через неделю.

- Мы можем сказать, что 17 мая число случаев заболеваний меньше, чем 16 мая в Санкт-Петербурге, - пояснил Евгений Шляхто. - На этот день заболевших меньше на 14 процентов по сравнению с предыдущим днем. А вот 16 мая был всплеск, который мы связываем с майскими праздниками, а именно с 9 мая. Безусловно, то, что мы видим 17 мая - оптимистично. Но чтобы говорить об остановке роста, нужно смотреть динамику за 4-5 дней. Поэтому давайте еще предстоящую неделю последим за ситуацией. Есть ощущение, что мы где-то близко к потолку.

Евгений Шляхто рассказал, чего нам ждать в ближайшую неделю Фото: almazovcentre.ru

Проблема в Санкт-Петербурге, по словам Евгения Шляхто, сейчас в том, что «больные становятся тяжелее». Выписка инфицированных коронавирусом из больниц пока не такая, как хотелось бы: много больных в реанимациях и на искусственной вентиляции легких.

- Эта ситуация тревожит, - уточняет Евгений Шляхто. - Занятых аппаратов ИВЛ - больше 50 процентов. Число тяжелых больных не снижается, к сожалению. Хотя больных с пневмонией стало меньше.

При этом Евгений Шляхто уточнил, что на общие цифры по заболеваемости смотреть не стоит. Потому что больше половины инфицированных в Санкт-Петербурге находятся дома, госпитализация им не требуется. В целом же то, как протекает болезнь, определяет иммунное состояние человека. Эксперт призывает вести здоровый образ жизни: правильно питаться, принимать витамин C и высыпаться.

Город вскоре может выйти на платоФото: Олег ЗОЛОТО

- Погоду хотелось бы теплее чуть-чуть. Многие болеют ведь и сезонными ОРВИ, потому что холодно, - уточнил Евгений Шляхто. - От погоды многое зависит. Как станет теплее, выглянет солнце, ситуация улучшится. Мы подходим к плато, но еще, я думаю, не подошли. Когда число поступлений в больницу будет равняться выписке, мы сможем спокойно смотреть вперед. И после этого начнется послабление мер изоляции. До 30 мая послаблений, скорее всего, не будет.

При этом Евгений Шляхто пояснил, что если вы находитесь одни или только с близкими на улице, то маска вам не нужна. Следует дышать свежим воздухом. А как только рядом появляются окружающие, маску и перчатки следует немедленно надеть.

- Вы стоите на берегу, дышите воздухом, вам маска зачем? Важно дышать свежим воздухом, это важный компонент иммунитета, - подытожил Евгений Шляхто.