Май 2020 года попадет в тройку самых холодных в XXI веке в Санкт-Петербурге

На удивление, вслед за аномально теплой зимой в Санкт-Петербург пришла очень холодная весна. То снег, то град, чего практически было не увидеть в январе и феврале. Так, по прогнозам синоптиков, май 2020 года в Северной столице попадет в тройку самый холодных в XXI веке. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Тенденции холодного апреля 2020, ставшего почти на градус холоднее климатической нормы, и вместе с апрелем 2013 года разделившего третье место среди самых холодных апрелей в XXI веке, подхватил и нынешний май, - написал он на своей странице в Facebook.

Так, на текущий момент средняя температура воздуха последнего весеннего месяца в Санкт-Петербурге составляет плюс 9 градусов, что более чем на градус ниже нормы, которая равна плюс 10,9 градусам. Синоптик предполагает, что холодная погода в городе на Неве задержится, как минимум до середины третьей декады мая.

- Особенно холодной она будет в ближайшие четыре дня. В первой половине новой недели над северо-западом России будет преобладать циклоническая деятельной, что сделает эти дни богатыми на облака и дожди, а температурный фон окажется на 3-5 градусов ниже нормы, еще более увеличивая отрицательную аномалию. По ночам в Санкт-Петербурге ожидается +3…+6 градусов, днем будет не теплее +9…+12 градусов, - пишет Леус.

До конца мая особо потепления ждать не придется. Температура будет на 1-1,5 градусов холоднее нормы, что сделает месяц одним из трех самых холодных в XXI веке.

- А вот по осадкам получится перебор. На текущий момент в копилке небесной влаги май собрал уже 19 мм, что составляет ровно половину нормы. Расчёты говорят, что к концу месяца осадков будет на 10-15% больше положенного.