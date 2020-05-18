«Вызовов очень много»: Как корреспондент «Комсомолки», заболевшая коронавирусом, три дня ждала приезда скорой помощи

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, СКОРАЯ ВСЕ ЕХАЛА…»

Коронавирус, коронавирус. Пишешь о нем каждый день и кажется, что он где-то там, далеко, и напрямую тебя не коснется. Тем более я одна честно сидела дома на изоляции больше месяца, соблюдая все рекомендации. А вот на майских праздниках решила подышать свежим воздухом и рванула с родителями на дачу в Ленобласть, где все и случилось. Мой отец простыл, следом захворала мать. Симптомы, как по методичке: у мамы пропало обоняние, начался кашель, тошнота. У обоих родителей была большая слабость и температура. Вернувшись домой 6 мая, родители отправились в поликлинику, где у них взяли тесты на коронавирус. Результаты, кстати, на 18 мая так и не пришли. Обоих врач отправил болеть дома, выписав лекарства.

Я чувствовала себя хорошо, но на душе было неспокойно. Чтобы прогнать прочь все подозрения, решила воспользоваться бесплатным тестированием на дому одной частной клиники. Мало ли. Днем 7 мая ко мне пришла девушка, с ног до головы замурованная в защитный костюм. Минут за пять взяла у меня мазок из горла и ушла, сказав, что результат анализа придет на электронную почту. И вот, 10 мая, пришло письмо: «COVID-19 обнаружен». Голова закружились, ладони вспотели, не помню как, но я набрала 112.

Тест на коронавирус дал положительный результатФото: Лилия КОЗЛОВА

- Симптомы есть? В больницу хотите? – спросила меня диспетчер.

- Нет, чувствую себя отлично.

- Тогда обращайтесь в поликлинику, - сухо процедили в трубку.

11 мая ко мне пришел терапевт, заполнил бланки. Я подписала бумагу, что сижу на карантине до 25 мая.

- С карантина вас выпустят после того, как мы получим два отрицательных результата тестов, - объяснил врач.

- До Нового года выйду, - пошутила в ответ я.

К счастью, мой «ковид» протекает практически без симптомов. Больше на здоровье влияет психологическое состояние. Осознание, что ты носитель страшной, смертельной болезни еще толком неизученной наукой, сильно бьет по нервам. Из-за этого, а, может, и из-за коронавируса, иногда начинало болеть горло. 15 мая и вовсе появился дискомфорт в легких и сильная слабость. Поддавшись панике, я вызвала терапевта, который через 10 минут был на пороге моей квартиры. Проверил давление, послушал легкие и сказал, что есть небольшие шумы.

- Хотите съездить на КТ?

- Конечно! - закивала я.

Доктор при мне позвонил в скорую и сообщил: «Срочно нужно обследование, есть подозрение на пневмонию». На том конце провода ответили, что придется ждать сутки. Врач оставил мне направление и заботливо попросил позвонить, как только что-то станет ясно.

В пятницу я ждала скорую до 1 часа ночи, после чего решила лечь спать. Утром увидела, что в 4 ночи мне звонили с неизвестного номера. Перезвонила, там диспетчер скорой: «Ждите машину». Жду. Проходит суббота, подходит к вечеру воскресенье - бригады нет. В итоге в воскресенье в 5 вечера я решила позвонить в скорую сама. Меня перевели на диспетчера моего Выборгского района.

Очереди из скорой помощи - обычное явлениеФото: Артем КИЛЬКИН

- Что мне делать? Где скорая? – тараторила я.

Диспетчер с минуту искала меня в базе вызовов.

- Вы чувствуете себя нормально?

- Нормально, - говорю я.

- Ну, тогда ждите. Сейчас работают всего 8 бригад по району. Вызовов очень много. В первую очередь они ездят по тяжелым, экстренным случаям. Остальные - в очередь. Ждите, мы приедем.

«МЫ, КАК КОНВЕЙЕР, ПРИВОЗИМ ПАЦИЕНТОВ»

Подобных истории Лили можно набрать предостаточно: жалобы на долгий приезд скорой помощи то и дело поступают из разных районов Санкт-Петербурга. В городе сейчас с коронавирусом и с подозрением на него работают пять центров компьютерной томографии, среди которых есть и частные. Их вызвали на помощь, чтобы хоть как-то разгрузить стационары. Из-за большого наплыва людей на КТ легких теперь можно попасть только по направлению участкового врача и исключительно на скорой помощи.

Чтобы понять, почему происходят задержки, мы обратились непосредственно к самим сотрудникам скорой. Еще месяц назад фельдшер Марина (имя изменено, – прим.ред.) поразила нас своим оптимизмом. Каждый раз в разговоре с корреспондентом «КП» девушка успокаивала – мол, пандемия, да, но со всем справимся. Не переживайте, мы работаем для вас. Но в итоге терпение и у нее закончилось.

Скорые ждут часамиФото: Артем КИЛЬКИН

- Вы хотите знать, почему люди долго ждут отправки на КТ? – вздохнула Марина. - Нас очень мало, а больных очень много. Многие сотрудники «скорой помощи» болеют. К сожалению, тут ничего не сделаешь. Мы тоже люди. На больничном сейчас точно не скажу, но, может, около 30 процентов работников. Из-за этого нас сейчас не по двое в скорой помощи, а по одному медику. Но на каждой станции ситуация, конечно, разная. Я вот работаю теперь сутки через сутки, потому что людей не хватает.

Ситуацию с доставкой на томографии осложняют сейчас и очереди к больницам, которые не раз замечали в городе.

- На КТ мы стоим в очереди с другими машинами скорой помощи, - поясняет Марина. – С одним пациентом ждем от 30 минут до 12 часов! Всякое бывает. Из-за этого и идут задержки. А очереди образуются из-за того, что нельзя людей смешивать: ведь кто-то с коронавирусом, а кто-то без него. И получается, пока одного человека не посмотрели, не написали ему заключение, следующий не может зайти. А мы в свою очередь бесконечно развозим людей. Подъезжаем, подъезжаем, подъезжаем. А компьютерный томограф не может всех принять сразу. Успокаиваем пациентов. Одни адекватно реагируют, понимают, что не все от нас зависит. Другие начинают ругаться.

Как неофициально объяснили на самой городской станции «скорой помощи», доставкой больных на КТ занимаются скорые помощи при больницах.

- Мы занимаемся доставкой экстренных больных, когда вопрос жизни и смерти, - пояснили «КП-Петербург» работники в городской станции скорой помощи. – Время прибытия скорой помощи не больше 20 минут. Сейчас в городе пробок меньше, поэтому еще быстрее. Что касается тех, кто вызывает скорую с признаками ОРВИ, то задержек тоже нет. К компьютерной томографии мы отношения не имеем.

Чтобы получить общую картину по задержкам при доставке больных на КТ, мы отправили запрос в городской комитет здравоохранения. Там пообещали подготовить ответ позже. Ранее в комитете уже рассказывали, какая нагрузка во время пандемии легла на центры томографии. Только за 9 дней там обследовали 2 тысячи 205 человек. Вирусная пневмония была выявлена у 1 502 из них.

«ЗА ДЕНЬГИ ВАС ПРИМЕМ, НО БЕЗ ТЕМПЕРАТУРЫ»

Ну, а пока ждем ответ от комитета здравоохранения, спасать нашу Лилию, мы решили всей редакцией. Помощи стали искать у частных клиник. Пройти КТ за деньги там, как оказалось, тоже непросто. Вас могут принять, но с уймой оговорок. Например, в центре «Рэмси» с вас возьмут 4 тысячи 500 рублей, но только в том случае, если есть направление от врача.

В центре «Энерго» такой документ не нужен, цена та же. Принять могут, но только если у вас не было подтвержденного коронавируса и повышенной температуры. Такие же требования в клиниках «Магнит» и «Медицина Северной столицы». Пациентов здесь ждут круглые сутки. Сделать КТ днем можно за 7000 рублей, ночью – за 6000.

Томография помогает определить степень поражения легкихФото: Артем КИЛЬКИН

Немного иная история в «Скандинавии».

- Мы принимаем пациентов либо по направлению от врача, либо с подтвержденным коронавирусом, - рассказали «Комсомолке» в клинике.- Но вы не переживайте, те, кто заражен, проходят процедуру в другом отделении.

Здесь за КТ нужно отдать 4 тысячи 200 рублей. С «ковидом» можно записаться уже на завтра, без «ковида» - только на 29 мая.

Правда, стоит заметить, что по направлению врача на скорой помощи компьютерную томографию делают бесплатно, в том числе и частные клиники, которые включены в реестр комитета по здравоохранению. Оплата в них проходит через полис ОМС. Пока мы узнавали про цены, к Лилии уже примчалась скорая помощь. Судя по всему, наш запрос в комитет здравоохранения подействовал.

О том, как проходит компьютерная томография в Санкт-Петербурге, читайте в ближайшее время на сайте spb.kp.ru.