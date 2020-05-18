Облицовка фасада жилого дома рухнула в Ленобласти

В городе Сертолово, что находится в Ленинградской области, рухнула облицовка фасада четырехэтажного жилого дома. В распоряжении «Комсомолки» появилась видеозапись с места жуткого происшествия. Часть стены свалилась прямо на тротуар и только чудом не задела прохожих людей. На видео заметно, что на высоте четвертого этажа сразу несколько аварийных мест заделаны штукатуркой, дабы избежать обрушения. Однако это не сильно помогло.

Один из жителей опасного дома боится, что в его квартире упадет стена между кухней и ванной. Фото: vk.com/dlenobl

Подробности происшествия появились во «Вконтакте» в сообществе «Дежурный по Ленобласти». Один из жителей опасного дома на правах анонимности решил пожаловаться на управляющую компанию.

- Наш дом находится в Сертолово, микрорайон Черная речка. Управляющая компания «Уют- Сервис». Капитальный ремонт должен был быть в 2019 году, но его перенесли на 2020-й. Два дня назад получаем письмо и там уже обозначен 2021-й год. Стена между кухней и ванной упадет гораздо раньше. В прошлом году обращались в обслуживающую компанию и они ответили, что надо ждать капремонта, - негодует житель четырехэтажки.

В некоторых местах облицовку пытались сохранить штукатуркой, но не вышло. Фото: vk.com/dlenobl

Сейчас жители Сертолово советуют пострадавшим как можно быстрее обращаться в прокуратуру, а далее в суд. Некоторые и вовсе сомневаются, поможет ли такому дому капитальный ремонт.