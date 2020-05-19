2020-05-19T10:45:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года: 453 заразились, 5 умерли

Мы собрали все последние новости о случаях заражения заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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За последние сутки в России зафиксировано 9263 новых случаев инфицирования COVID-19. Также 5921 человек выздоровело и еще 115 умерли. Из новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года составили 453 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 340 человек.

- На утро 19 мая стало известно о 453 новых случаях заболевания COVID-19 в Санкт-Петербурге. Также 63 человека полностью выздоровели и уже выписаны из больницы или сняты с домашнего карантина, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Не обошлось и без трагических случаев. За последние сутки в Петербурге подтверждены 5 летальных исходов от коронавируса. Подробности о данных смертях комитет здравоохранения предоставит позже. Всего с начала эпидемии в Северной столице 95 человек скончались от новой инфекции.

Изменилась ситуация и по Ленинградской области. Так, за сутки было выявлено еще 81 зараженных. Общее число достигло 2133 человек. Всего с начала пандемии выздоровели уже 728 пациентов и восемь скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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