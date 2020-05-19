Свитер для Багрова из сэконд-хэнда и почти миллион долларов убытка: неизвестные подробности съемок «Брат-2»

С момента выхода на экраны фильма «Брат-2» прошло 20 лет. В свое время ее главный герой - простой и честный парень Данила Багров - стал настоящим народный кумиром, а сама картина обрела поистине культовый статус. К юбилею ленты «Комсомолка» рассказывает историю его создания. Откуда взялся знаменитый растянутый свитер Багрова? Зачем для съемок перестрелки от первого лица оператору понадобились роликовые коньки? Как поклонники уже после смерти режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова предлагали снять третью часть? Почему всенародный хит в первый год проката принес создателям одни убытки?

Стрельба с роликовых коньков, бабушкины свитера и сюжет неснятого продолжения: фильму «Брат-2» исполнилось 20 лет 00:00 00:00

По словам вдовы Алексея Балабанова, в главном герое "Брата-2" она всегда видела мужа. Фото: кинокомпания СТВФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

«БИДОН СУПА - И НА ДАЧУ»

За 20 лет фильм «Брат-2» обрел настоящую всенародную славу. Но далась картина создателям непросто: когда все уже было готово к началу съемок, внезапно возникла серьезная проблема: проект фактически лишился бюджета.

- У меня на тот момент было, кажется, девять потенциальных партнеров, готовых, и я бы даже сказал желающих, поучаствовать в процессе деньгами, - вспоминает продюсер фильма Сергей Сельянов. - Все - мои знакомые, друзья и коллеги из киноиндустрии или смежных областей. Но в последний момент все они внезапно отказались. Каждый по своим причинам. Я их сейчас называть не буду, скажу только, что они были действительно уважительными.

На тот момент, продолжает Сельянов, у него имелось примерное понимание того, где достать половину необходимой суммы - около 650 000 долларов. Все остальное было как в тумане.

Надежда Васильева вспоминает: Балабанов сценарии не писал, а записывал - он видел в голове весь фильм от первого до последнего кадра. Фото: кинокомпания СТВ

- Вы знаете, я спустя полгода, после того как закончились съемки, попытался вспомнить, как я все-таки добыл недостающие деньги, - признается Сельянов. - И не смог. И до сих пор не могу. Видимо, это был такой колоссальный стресс, что сработала какая-то психологическая защита. Может, это даже и к лучшему. Может, я ограбил кого-то или еще что сделал.

Залог львиной доли успеха «Брата-2» - сценарное мастерство Алексея Балабанова. По словам вдовы режиссера, художника по костюмам Надежды Васильевой, Балабанов сценарии не «писал», а «записывал»: он с самого начала видел у себя в голове, как будет выглядеть фильм, - от вступительной сцены до финальных титров.

- Обычно происходило так, - вспоминает Васильева. - Я варила пять литров горохового супа. Сливала в бидон. Леша брал этот бидон, садился в электричку и ехал на дачу на все выходные. Возвращался с пустым бидоном, но зато с полной тетрадкой. Если его кто-то спрашивал, как он пишет сценарии, Леша отвечал: «Я не знаю! Оно само. Рука сама пишет, я вообще тут ни при чем».

Актер Виктор Сухоруков не дает интервью о фильме "Брат 2" вот уже много лет. Фото: кинокомпания СТВ

ОДЕЖДУ ПОКУПАЛИ В СЕКОНД-ХЕНДАХ

Изначально «Брат» должен был стать трилогией: события фильмов последовательно разворачивались бы в Санкт-Петербурге, Москве и США.

- Но Леша не любил растягивать процесс, - продолжает Надежда Александровна. - Ему и второй-то «Брат» наскучил уже в середине съемок. Поэтому было решено фильмы про Москву и Штаты объединить.

По словам Васильевой, Балабанов вложил в Данилу Багрова - главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» - частицу себя. По крайней мере, она лично в этом никогда не сомневалась.

- Очень интересно было работать над образом этого персонажа, - признается художница. - Леша сказал: «Мне нужен герой». И я стала думать, как этот герой может выглядеть, во что он может одеваться. Почему-то мне представилось, что у Данилы Багрова должно быть что-то общее с революционным матросом - человеком, который может ради близкого, ради своих убеждений и принципов взорвать что угодно, хоть крейсер «Аврору». А еще - со сказочным Иваном, который пошел за счастьем и победил трехголового змея.

Знаменитый растянутый свитер Данилы Багрова Надежда Васильева нашла в сэконд-хэнде. Фото: кинокомпания СТВ

Одежду для Багрова искали на распродажах и в секонд-хендах. Работа, по словам Васильевой, была титаническая: ей пришлось перебрать горы вещей, чтобы найти то, что нужно.

- Я до сих пор помню эти стоящие на улице раскладушки и сваленные на них грудами куртки, свитера, джинсы и прочее, - вспоминает художница. - И ты стоишь на холоде, под дождем, смотришь на это все и пытаешься каким-то шестым чувством понять, чего именно хочет Леша.

Именно там, на раскладушках, в огромной корзине с вязаными вещами удалось раздобыть и знаменитый растянутый свитер, ставший визитной карточкой Данилы Багрова.

- Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше, - продолжает Васильева. - Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу - человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь.

Знаменитая перестрелка в клубе Metro снималась по большей части одним кадром. Фото: кинокомпания СТВ

ПЕРЕСТРЕЛКА НА РОЛИКАХ

«Брат-2» во многом стал новаторской картиной. Так, в нем впервые для российского кино появился эпизод от первого лица. И какой эпизод: динамичная перестрелка с бандитами в клубе Metro, снятая к тому же одним кадром без монтажных склеек.

- Мало кто знает, но рука в кадре вовсе не Сережи Бодрова, а моя! - смеется оператор фильма Сергей Астахов. - Делалось это так: в одну руку я брал оружие (у нас, если помните, был пистолет-пулемет UZI), а в другую брал камеру и клал ее на плечо. Вдобавок ко всему вставал на роликовые коньки - это был единственный способ добиться плавности движений при съемке.

Заранее пронумерованные бандиты в это время прятались по своим комнатам и коридорам. У каждого в разных местах на теле был закреплен маленький взрывпакет, необходимый для того, чтобы имитировать попадание, «посадка». От каждого взрывпакета отходил проводок. Эти провода собирались вместе и тянулись к пульту пиротехника. Когда Астахов, которого по клубу «катал» ассистент, нацеливался на очередного «противника», он кричал в закрепленную на груди рацию «Ай!» и нажимал спусковой крючок. Пиротехник нажимал в этот момент на кнопку, чтобы посадка сработала.

В сценах от первого лица Данилу Багрова "играл" оператор картины Сергей Астахов. Фото: кинокомпания СТВ

- Благо я до этого занимался стрельбой, так что знал, как нужно целиться и держать оружие, чтобы это смотрелось убедительно, - рассказывает оператор. - Не помню уже, сколько мы потратили на то, чтобы все это отрепетировать, но отсняли сцену полностью всего за час. И ушло на это всего два дубля. Могли бы обойтись и одним, но в какой-то момент у нас немного запутался американский пиротехник - нажал не на ту кнопку на пульте, так что оказалось, что последнего бандита я «застрелил» еще до того, как въехал в комнату.

В США и актеры, и участники съемочной группы выкладывались на полную. Несмотря на то что многие на тот момент оказались за границей впервые, времени на то, чтобы прогуляться по Нью-Йорку или Чикаго и полюбоваться местными красотами, практически не было, настолько плотный график организовал своим коллегам Алексей Балабанов.

- У нас звукооператор однажды заснул прямо за пультом, - вспоминает Надежда Васильева, - потому что он сначала работал на площадке, а потом отправлялся бродить по городу и записывать звуки: журчание воды, шум улиц, просто тишину. И все так работали. Поэтому Штаты, наверное, особенно никому и не запомнились. Меня там и вовсе невзлюбили. Я человек прямой, если мне не нравится собеседник, я не стану это скрывать - просто не смогу. А там так заведено, что обязательно при встрече нужно улыбаться, спрашивать: «Хау ду ю ду?» А вот Лешу там, наоборот, очень любили. Потому что, во-первых, он платил деньги, а во-вторых, у него был прекрасный английский. Серьезно, даже коренные американцы признавались, что он говорит на английском лучше, чем они.

Картина окупилась только через три года после выхода на экраны. Фото: кинокомпания СТВ

ПОИСКИ БРАТА

После съемок ни Балабанов, ни Бодров к теме «Брата» не возвращались. Они смотрели вперед и горели желанием заняться новыми проектами, одним из которых, к слову, должен был стать фильм про инопланетян. Зато идеей снять продолжение грезили многочисленные поклонники первых двух частей.

- Я помню, как-то меня попросили передать Сельянову сценарий, который начинался с того, что Данила Багров летит в самолете, а тот врезается в нью-йоркские башни-близнецы, - вспоминает Сергей Астахов. - Было много идей, много задумок. Но, на мой взгляд, сейчас говорить о каком-либо продолжении бессмысленно. Эта тема уже давно и навсегда закрыта.

- Мне присылали огромное множество сценариев третьей части, - рассказывает сам Сергей Сельянов. - Особенно после того, как Леша и Сережа ушли. Причем писали их не профессиональные сценаристы, а простые люди. Некоторые вещи получались очень хорошими, трогательными. А больше всего меня зацепила идея Вити Сухорукова. Он предложил как-то снять фильм о том, как его герой выходит из американской тюрьмы и пытается разыскать брата - Данилу Багрова. И постоянно отстает от него буквально на шаг. Вот только что Данила был здесь, что-то хорошее сделал, буквально несколько минут назад свернул за угол... но поиски оказываются тщетными. Это была хорошая задумка, но Балабанов без Сережи, конечно, не стал делать продолжение. Да и в любом случае не стал бы. Все уже было рассказано в первых двух фильмах.

"Американскую" часть фильма снимали в туристическом районе в Чикаго. Фото: кинокомпания СТВ

КСТАТИ

Фильм «Брат-2» принес одни убытки

Впрочем, несмотря на талант режиссера, актеров и съемочной группы, мастерскую подачу материала и громкое имя Алексея Балабанова, окупился «Брат-2» не сразу. В первый год он и вовсе принес создателям одни убытки: из 1 300 000 долларов США, потраченных на производство, отбить удалось только 1 000 000. И то больше половины этой суммы забрали кинотеатры.

- Я думаю, причина в том, что российский кинорынок на тот момент был еще недостаточно развит, - признается Сергей Сельянов. - В итоге на то, чтобы фильм окупился, ушло три года. И случилось это в основном за счет телевизионных показов и продаж на DVD.