«Хорошо погуляли на майских»: эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пошла по пессимистическому сценарию

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему далека от идеальной: начинают сказываться последствия второй половины майских праздников. По данным руководителя рабочей группы по математическому прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций СПбПУ профессора Алексея Боровкова, Северная столица за последние две недели успела перескочить из «умеренного» сценария развития эпидемии в «пессимистический».

- Раньше мы были нацелены ориентировочно на 6 500 заболевших и пик в середине мая, - объясняет эксперт. - Теперь, учитывая последние события — низкий индекс самоизоляции, массовые скопления людей на улицах во время праздников и так далее — прогноз, естественно, претерпел корректировку с целью учета человеческого фактора. Теперь мы ожидаем около 9 500 заболевших и пик примерно 24 мая. Конечно, ситуация еще может измениться. Но так как у нас сейчас уже отменили часть «карантинных» мер, изменится она скорее в худшую сторону — по крайней мере предпосылок для улучшения в данный момент мы не наблюдаем.

На майских народ массово гулял в парках, скверах и просто по улицам города.Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из основных показателей, продолжает наш собеседник — так называемый коэффициент распространения COVID-19. Он отражает то, сколько заболевший человек может инфицировать здоровых людей. Чтобы эпидемия стала затухать, этот коэффициент должен быть меньше единицы. При этом сегодня для Санкт-Петербурга он составляет 1,26, хотя с 5 мая до 8 мая, он был меньше 1,0 а для Москвы — 0,73. Причём в Москве этот показатель уменьшается с 5 мая: с 1,91 до 0,73.

После пика, констатирует Боровков, эпидемия медленно, но верно пойдет на спад: выздоровевших каждый новый день будут регистрировать больше, чем заболевших. Так, уже к 19 июня в городе должно остаться всего около 5 500 инфицированных, а к середине июля — около 1 000.

Недавно в Санкт-Петербурге сняли часть коронавирусных ограничений, и количество людей и машин на улицах возросло в разы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но этот процесс тоже, вероятнее всего, будет не таким простым и гладким, как хотелось бы, - отмечает ученый. - Прежде всего это связано с тем, что нам сейчас необходимо постепенно "запускать" экономику, чтобы она совсем не пришла в упадок. А любое ослабление ограничений неминуемо ведет к интенсификации общения. Поэтому всплески заболеваемости будут отмечаться еще долго. И наша главная задача — сделать их контролируемыми и не допустить второй волны. Поэтому ограничения нужно ослаблять постепенно. Скажем, кафе и торговые центры целесообразно открывать не ранее, чем через три недели — и то с ограничениями, предписанными Роспотребнадзором.

Между тем, по словам Боровкова, главную опасность сейчас несет конец лета — начало осени. Именно в это время из других регионов в Санкт-Петербург должны вернуться школьники и студенты, уезжавшие домой, а кроме того — приехать десятки тысяч иногородних абитуриентов и студентов.

По словам аналитиков, второй волны стоит ожидать в конце лета-начале осени, когда в Санкт-Петербург начнут стягиваться абитуриенты из других регионов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если это случится, у нас резко возрастет количество людей в общежитиях, в университетах, в общественном транспорте и так далее, - заключает эксперт. – А это всё, безусловно, приведет к интенсификации общения. Поэтому на данный момент актуальным является обоснование даты и формы начала нового учебного года. К этому мы сейчас приступаем.