Снятие режима самоизоляции в Ленинградской области после 12 мая 2020: Какие парки и музеи-заповедники можно посещать
В Ленинградской области приступили к постепенному снятию режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. С 12 мая 2020 года в регионе том числе можно посещать парки и музеи-заповедники. И пока петербуржцы ждут их открытия в Петергофе, Царском селе и Павловске, жители Ленобласти уже могут насладиться прогулками в живописных местах своего региона. Главное – с соблюдением всех мер предосторожности. Правда, пока не получится посетить музей-заповедник «Гатчина», потому что он относится к Петербургу и тоже пока закрыт. «Комсомолка» собрала некоторые места, где уже готовы принять посетителей.
Выборгский музей-заповедник
Теперь можно посетить знаменитый Замковый остров. И хотя все музеи на его территории пока не работают, «сердце» Выборгского замка – Башня Святого Олафа – открыта для посещения. Попасть туда можно только организованной группой не более 5 человек и без экускурсионного обслуживания.
Режим работы:
Вход на Замковый остров – ежедневно с 9 до 19 часов.
Подъем на смотровую площадку Башни – со вторника по воскресенье с 10:30 до 17:30 каждые полчаса.
Адрес: Ленинградская область, г. Выборг, остров Замковый, 1
Можно отправиться на прогулку в парк Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg
Музей-заповедник «Монрепо»
Сейчас доступ посетителей в парке разрешен только для одиночных, парных и семейных прогулок. При этом важно соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и обязательно носить маску. Что касается экскурсий, то их разрешено проводить только группами не больше пяти человек.
Режим работы:
Вход в парк открыт ежедневно, без выходных и праздников с 09:00 до 20:00.
Сейчас в парке идет реставрация, поэтому некоторые его зоны закрыты, но погулять есть где.
Адрес: Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо
Этнопарк "Богословка" находится на территории Невского лесопарка. Фото: bogoslovka.spb.ru/
Невский лесопарк и Парковый комплекс «Усадьба Богословка»
Живописный лесопарк расположен в южной части Всеволожского района. Но важно помнить, что никаких пикников и шашлыков сейчас устраивать в лесах нельзя из-за режима противопожарной безопасности. На территории Невского лесопарка находится Покровский собор и комплекс «Усадьба Богословка» - этнопарк утраченных шедевров деревянного зодчества. Там можно взглянуть, например, на «Дом зажиточного крестьянина», кузницу или старинный хозяйственный двор.
Режим работы:
Комплекс Покровского погоста работает:
Ежедневно с 10 до 17 часов;
В дни богослужений: с 9 до 17 часов;
Выходные и праздничные дни : с 9 до 19 часов.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское поселение, деревня Невский Парклесхоз (остановка «Невский лесопарк»)
Саблинские пещеры и водопады - рукотворный памятник природы. Фото: vk.com/sablinskiepesheri
Саблинские пещеры
Саблинские пещеры и водопады – памятник природных и исторических объектов в Тосненском районе Ленобласти. Заповедная зона расположена в 328,8 гектар включает два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна, рукотворные пещеры, а также древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами и «Пустынька» - бывшая усадьба графа Алексея Толстого.
Шашлыки, пикники и барбекю на территории памятника природы строго запрещены. А вот на экскурсии посетителей уже ждут: но только в группах не более 5 человек и обязательно в масках.
Режим работы:
Экскурсии проводятся только по предварительной записи по телефону: +7 952 270-4803.
Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пгт Ульяновка /жд станция «Саблино»
Крепость Копорье - место невероятной красоты. Фото: koporiemuseum.ru
Музей «Копорская крепость»
В саму крепость Копорье пока попасть нельзя (там идут противоаварийные работы), но сотрудники музея уже запустили экскурсии у ее стен – невероятные виды обеспечены. Экскурсии на открытом воздухе проводят только в группах до 7 человек. Наличие масок и перчаток обязательно, предупреждают в музее.
Режим работы:
С 10:00 до 18:00, без выходных.
Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Копорье.
НА ЗАМЕТКУ
Режим работы парков зависит от того, в каком районе они расположены. Сейчас Ленобласть поделили на три зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки. В «красной» – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский и Тосненский районы. Там со снятием ограничений строже, чем в «желтой» (Волосовский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Ломоносовский, Тихвинский и Киришский районы) и «зеленой» (Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Сосновый Бор) зонах.
КСТАТИ
Рыбалку и охоту в Ленобласти разрешили во всех районах. А вот турбазы и дома отдыха работают в зависимости от зон, в которых расположены. В «красной» разрешено только проживание, в «желтой» - для постояльцев можно организовывать питание. В «зеленой» - работают в обычном режиме с соблюдением всех ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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