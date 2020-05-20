2020-05-20T00:40:34+03:00
Звезды

«Нас объединяла безумная любовь»: Юрий Стоянов рассказал сыну Ильи Олейникова, как они придумали «Городок»

Актер пообщался с Денисом Клявером в прямом эфире в Instagram
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Главной темой эфира стали воспоминания об отце Дениса Клявера Илье Олейникове.Главной темой эфира стали воспоминания об отце Дениса Клявера Илье Олейникове.
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Народный артист России Юрий Стоянов в самом начале мая запустил на YouTube-канале новое скетч-шоу, посвященное пандемии и карантину. «Стоянов в изоляции», снятое в домашних условиях получилось в духе популярного когда-то «Городка», который они делали вместе с Ильей Олейниковым. Поклонники это сразу отметили в своих комментариях. Не удивительно, ведь в ход пошли именно те 12 париков, благодаря которым артисты перевоплощались на экране. Также пригодился и богатый музыкальный архив программы.

- Первые дни карантина я отсыпался. Потом подумал, что надо уже что-замутить. А кто меня может снимать? Естественно, жена на телефон. Она была уверена, что ее закадровый голос будет потом переозвучен, поэтому не стеснялась, была максимально свободная и отвязанная. И получилась, что она стала как бы голосом всех российских жен. Потом я осмыслил, если бы переозвучили, это был бы уже не интернет. Убился бы формат. А так один артист в кадре, а за кадром такой узнаваемый, естественный голос. Так не сыграть. Как раз это и стало главной изюминкой проекта, - рассказал Юрий Николаевич в прямом эфире Instagram с Денисом Клявером.

По его словам, все трудоголики – это страшно ленивые в прошлом люди.

- Ты так хорошо отдохнул в первой половине жизни. Так хорошо полежал, так от тебя не хрена не зависело, что теперь ты будешь каждую минуту бояться, что эта жизнь повторится, - подчеркнул артист.

Конечно, главной темой эфира стали воспоминания об отце Дениса Клявера Илье Олейникове. 10 июня день его рождения, одновременно с Юрием Стояновым.

Знаменитый тандем Стоянов-Олейников. Фото: Кадр из передачи "Городок".

Знаменитый тандем Стоянов-Олейников. Фото: Кадр из передачи "Городок".

Юрий Николаевич вспомнил с чего начался «Городок». Денис, кстати, оказался непосредственным свидетелем создания тандема Стоянов-Олейников. Ему в то время было 16 лет, и он еще жил с родителями. В новогоднюю ночь 1991 года в доме Олейникова собрались друзья, один из которых принес с собой диковинную по тем временам вещь – видеокамеру.

- Три мужика выпили и стали делать пародии на телевизионные передачи. Локации были такие: трое под одеялом, трое в ванной, трое под столом. Все сопровождалось чудовищной ненормативной лексикой. Батя твой за несколько лет до этого потерял своего партнера Рому Казакова. После него он ни с кем не мог выступать, а один тем более. Он всегда называл себя парным артистом. Так вот в тот момент он находился в поиске партнера. Утром Илюша первым делом посмотрел кассету про наш Новый год. Сразу позвонил мне: «Стоянов, я все посмотрел. Это рабочий материал. Я понял, мы – пара. Я вообще не думал ни о чем подобном. Илья в отличие от меня был более-менее востребован, узнаваем и страшно всем этим неудовлетворен. Но его идея полностью изменила нашу жизнь. Из нас получилась гениальная пара, - поделился артист.

Стоянов также рассказал Кляверу, что вскоре выйдет несколько фильмов и сериалов с его участием. Один из проектов состоит из 20 серий.

- Я всегда в такие моменты думаю о твоем отце. Вот даже сейчас он там сжал желваки. Ведь нас объединяла безумная любовь к кино и такая же безумная невостребованность. В те годы нас редко приглашали сниматься, потому что существовал устоявшийся имидж. И чем больше мы становились популярнее, тем дальше отталкивали от себя кино. А Илюша был мощным, глубоким артистом, по сути, Жаном Габеном. Он, конечно же, свое не сыграл. Но, я уверен, пока я работаю, даже один, будут вспоминать и твоего отца, - резюмировал Юрий Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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