Коронавирус атакует, время не ждет

Эпидемия коронавируса не щадит никого: ни обычных людей, ни профессиональных медиков. В борьбе с невидимым врагом порой дорог не только каждый день, но и каждый час. Быстрее выявить надвигающуюся опасность – значит, своевременно и эффективно отреагировать на нее, успеть принять все меры для успешного лечения пациента. Для решения этой общей задачи объединяют усилия специалисты разных ветвей, направлений и профиля в здравоохранении, Важно отметить, что Россия - в том числе Петербург, на который пришелся основной после Москвы и Московской области удар, - пока справляется с серьезным экзаменом неплохо. Но как ситуация будет развиваться дальше? Смогут ли все пациенты с коронавирусом вовремя обследоваться и получить лечение? И самое главное, что будет с теми больными, кто из-за эпидемии сейчас не может продолжить лечение других, невирусных, заболеваний? Об этом мы поговорили с главным врачом петербургского Медицинского центра «Энерго» Надеждой Новиковой (Смоленцевой).

КТ распознает даже бессимптомную пневмонию

Коронавирус не дает врачам расслабиться. Болезнь может протекать абсолютно по-разному и отсутствие характерных симптомов - кашля, одышки и температуры вовсе не означает, что человек здоров. Именно поэтому еще в середине апреля в схему диагностики коронавируса внесли существенные изменения. Теперь в диагностике корнавирусной инфекции важную роль играет компьютерная томография органов грудной клетки.

- Компьютерная томография органов грудной клетки – на сегодня самый эффективный метод выявления вирусной пневмонии, которая может развиваться на фоне коронавирусной инфекции и протекать даже бессимптомно. Весь смысл КТ - вовремя выявить скрытую, без симптомов, пневмонию и начать лечить пациента, - поясняет Надежда Витальевна.

- Получается, вместо тестов можно сделать компьютерную томографию и получить точный диагноз?

- Не совсем так. Если вы чувствуете себя нормально и просто хотите провериться «для профилактики», то делать КТ особого смысла нет. В этом случае лучше сдать тест на коронавирус. Но если вы контактировали с заболевшим человеком и после этого появились такие симптомы, как слабость, насморк, кашель, температура, то лучше пройти исследование органов грудной клетки на компьютерном томографе. Иногда люди сдают тесты, но результатов приходится ждать слишком долго и состояние здоровья может ухудшиться. Вся система тестирования сегодня работает с большой нагрузкой. Лучше не рисковать и, не дожидаясь ответа из лаборатории, сделать КТ, а затем показать доктору все результаты исследований.

Обследование на томографе помогает выявить проблему еще до появления симптомов и вовремя начать лечение.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Может ли рентген заменить КТ?

- Наиболее эффективно и точно вирусную пневмонию можно диагностировать только при компьютерной томографии, так как существуют специфические признаки. Прежде всего – это наличие участков уплотнения легочной ткани по типу матового стекла. Подобные важные для диагностики вирусной пневмонии патологические изменения чаще всего не видны при рентгенографии, поэтому теряется целесообразность использования такого метода.

- Сколько пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом уже прошло через компьютерную томографию в клинике «Энерго»?

- Проводить исследования на компьютерном томографе для пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус (с подтвержденным диагнозом мы не принимаем) мы начали с 27 апреля в нашем отделении на Ленинском проспекте. Сейчас там проводится только КТ органов грудной клетки. Все остальные пациенты проходят КТ-диагностику в центральном отделении, поэтому потоки пациентов не смешиваются. Сначала работали в отделении на Ленинском проспекте в режиме сокращенного рабочего дня, но желающих пройти обследование так много, что мы временно перешли в режим круглосуточной работы. В итоге, к середине мая исследование органов грудной клетки на КТ на Ленинском у нас прошли более 1300 пациентов, а по двум отделениям мы приняли более 1600 пациентов. При этом строго следим за тем, чтобы здоровью людей ничего не угрожало: регулярно проводим санитарную обработку и дезинфекцию, все врачи и обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаем режим социальной дистанции. Если к нам приходят без масок и перчаток - мы их выдаем пациентам бесплатно. Так что вероятность заразиться в нашем центре сведена к минимуму.

- Что можете сказать о динамике заболеваемости в Петербурге?

- К сожалению, по нашим наблюдениям картина не очень приятная. В СМИ, скажем, прошла недавно информация о резком росте в городе статистики по так называемой внебольн6ичной пневмонии. А вот пример из нашей практики: за сутки 15 мая из 153 пациентов интерстициальная вирусная пневмония была выявлена у 55 человек, что составляет 35,9%. А, скажем, 11 мая из 97 пациентов, прошедших в отделении медицинского центра компьютерное исследование, был выявлен 41 пациент с вирусной интерстициальной пневмонией (42,2%). Для сравнения могу сказать, что, ранее, 1 мая было выявлено лишь 5 пациентов с пневмонией из 34 человек (14,7%). Тенденция, как видите, неблагоприятная. Причем, изменения в легких мы выявляем и у людей молодого, среднего возраста, у которых относительно неплохое самочувствие. Самому молодому пациенту, у которого мы обнаружили пневмонию, всего 20 лет. Всем, у кого мы диагностируем это заболевание, настоятельно советуем обратиться к участковому врачу, потому что клиника «Энерго» не занимается лечением больных, у которых уже реально заподозрен или обнаружен коронавирус. Такие пациенты сразу должны отправляться в специальные больницы и центры, которые этим занимаются.

Другие болезни никуда не делись

- Складывается впечатление, что медицина сегодня занимается только коронавирусом. Как, вообще, сейчас люди лечат другие заболевания?

- Многие, к сожалению, никак, ведь больше месяца плановое посещение пациентами медицинских учреждений было под запретом, или очень ограничено. Да и сейчас оно не разрешено! Кто-то не идет в клинику, боясь заразиться, кому-то не дают направления на обследование в частных медицинских клиниках. Резко сократился поток пациентов как по полисам ОМС, так и ДМС. То же можно сказать о тех, кто лечится за собственные деньги. А ведь болезни никуда не делись! Более того, если своевременно их не лечить, они могут обостряться, переходить в запущенную стадию. Поэтому после того, как мы справимся с эпидемией коронавируса, мы столкнемся с другими, не менее серьезными проблемами. Здравоохранение вновь окажется под высокой нагрузкой, теперь уже, из-за наплыва пациентов с другими заболеваниями.

Диагностика на новом уникальном 128-срезовом компьютерном томографе поможет выявить заболевание на ранней стадии.Фото: Артем КИЛЬКИН

- А этот наплыв пациентов можно предупредить?

- Возможным решением могло бы стать продуманное партнерство государственного сектора медицины с частными клиниками. Например, государственная медицина сосредотачивается на борьбе с пандемией, в то время как частная берет на себя остальных пациентов. Такой шаг будет выгоден всем: врачи бюджетных учреждений хоть немного снимут с себя нагрузку, частные клиники продолжат свою работу, пациенты получат своевременное лечение. Надо четко понимать, что в период изоляции многие клиники частной медицины, особенно не имеющие высокотехнологичного диагностического оборудования, понесли серьезные убытки. Есть обоснованные опасения, что часть из них может попросту закрыться. То есть, перераспределение пациентов позволило бы продолжить активную работу многим врачам и медсестрам.

В частных центрах, многие из которых оснащены новейшим оборудованием, работают высококлассные специалисты. Почему бы не обследовать тех жителей, кто в этом особо нуждается по льготным тарифам или вовсе бесплатно - на дотации из бюджета, снизив тем самым нагрузку государственной медицины? У нас в клинике, например, трудятся врачи-рентгенологи высшей квалификации, с большим стажем практической работы. Есть 3 аппарата компьютерной томографии, один из которых - 128-срезовый - относится к новейшему классу оборудования. Имеется у клиники и установка цифрового рентгена. То есть, мы располагаем достаточно мощным диагностическим потенциалом, который можно еще более эффективно использовать в борьбе с последствиями того же коронавируса, прежде всего, с пневмониями.

Пандемия на бюрократию не влияет

- Так в чем же проблема? Такое решение и, правда, выгодно всем.

- Мы послали письмо директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Александру Кужелю с просьбой увеличить на этот период квоты ОМС на КТ, которых клинике выделяют недостаточно. На весь 2020 год нам было выделено квот на 19 млн рублей для оказания населению качественных услуг КТ и МРТ. На 17 апреля мы предоставили таких услуг уже на 67 млн рублей, обследовали 9,5 тыс. человек. К сожалению, бюрократическая машина работает далеко не теми темпами, которых сегодня требует чрезвычайная ситуация. Наше письмо из ТФОМСа переправили в Комиссию по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге. В общем, волокита закрутилась, а толку от этого бумажного оборота никакого. Все это очень напоминает недавнюю волокиту в регионах страны с бюджетными выплатами врачам и медицинскому персоналу, которые участвуют в лечении больных коронавирусом. Пока Президент России не вмешался, дело шло, как говорится, ни шатко, ни валко! Конечно, нам удается возвращать деньги за оказанные бесплатно пациентам услуги через суды со страховыми компаниями, Но все это отнимает много сил, времени и приводит к тому, что средства возвращаются в клинику с опозданием на год полтора..

Сейчас ситуация еще более сложная, в результате длительного изоляционного периода, ограничения доступа граждан к услугам медицины, деньги у частных клиник заканчиваются. Поток пациентов существенно снизился, а зарплату врачам, арендную плату и коммунальные услуги нужно платить вовремя. Добавлю: частным клиникам скидку на аренду помещений их владельцы не предоставляют, ссылаясь на то, что они не отнесены к пострадавшим секторам экономики. В таких условиях свободных денег на прием пациентов по ОМС может просто не хватить.

В клинике «Энерго» есть все возможности для качественной диагностики.Фото: Александр ГЛУЗ

- Может быть, государство поможет?

- Частные клиники не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понесших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции. Хотя выручка в частном секторе снизилась в разы, многие организации закрылись на время эпидемии и откроются ли они - большой вопрос. Через нашу Ассоциацию частных клиник входящие в нее медицинские организации направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением включить частные медицинские организации в перечень структур, которые поддержит государство. Пока ответа нет.

Очень хочется надеяться, что и власти, и все наше общество извлекут из истории борьбы с опасной пандемией необходимые уроки. Нет лишней медицины! Только общими усилиями государственное и частное здравоохранение, при устранении бюрократических барьеров, может противостоять тем угрозам человеческому здоровью, с которыми мы сталкиваемся сейчас и с которыми еще, не сомневаюсь, столкнемся.