2020-05-20T16:15:38+03:00
Политика

Отправка призывников на военную службу в 2020 году началась в Санкт-Петербурге: На сборных пунктах измеряют температуру и тестируют на коронавирус

Первая отправка призывников на военную службу стартовала в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года
Полина ШАНДРАК
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Весенний призыв на военную службу начался в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года.Весенний призыв на военную службу начался в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года стартовал весенний призыв на военную службу. Первые новобранцы Западного военного округа приедут в армейские корпуса уже сегодня.

С самого утра из разных районов Северной столицы призывников в масках доставляли на сборный пункт на Введенском канале. Настроение у всех было бодрое, почти все молодые люди с нетерпением ждали этого дня.

Со всех сборных пунктов Санкт-Петербурга на службу отправятся 300 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Со всех сборных пунктов Санкт-Петербурга на службу отправятся 300 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подходим с худощавому пареньку, спрашиваем, куда его отправят. 21-летний выпускник политехнического пожимает плечами и скромно добавляет:

- Надеюсь, в морскую пехоту!

Обязательный медосмотр прошел каждый новобранец. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обязательный медосмотр прошел каждый новобранец.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всем призывникам также измеряли температуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всем призывникам также измеряли температуру.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот студент юридического факультета - 22-летний Рамазан. Он всю жизнь мечтал о карьере военного.

- Настроение отличное. Немного волнительно из-за ситуации с коронавирусом. У каждого ведь есть риск заразиться, несмотря на то, что мы в масках и перчатках. Семья, не скрою, переживает за меня. Но я очень хочу пройти военную подготовку и отдать долг Родине. А в дальнейшем и связать свою судьбу с военной службой, - признался он.

Впервые у призывников также брали текст на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые у призывников также брали текст на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидание и социальная дистанция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидание и социальная дистанция.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии коронавируса первым делом ребятам измеряли температуру, брали анализ на COVID-19 и антитела. Результаты тестирования получали в течение часа. Если все хорошо, то их отправляли на медицинский осмотр, а затем - получать военную форму и сумку с личными вещами. После этого формируются команды. Каждую доставляют к местам службы на автобусах, обработанных специальным дезинфицирующим средством.

В помещении проводилась дезинфекция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В помещении проводилась дезинфекция.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня с Введенского канала первыми отправятся на службу 34 петербуржца. Со всех сборных пунктов Санкт-Петербурга - 300 человек.

Призыв состоялся при соблюдении всех санитарных норм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Призыв состоялся при соблюдении всех санитарных норм.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Военкоматы Западного военного округа нынешней весной планируют призвать 46 тысяч человек из Северо-Запада и центральных регионов России: из Санкт-Петербурга около 3 тысяч, из Ленобласти – порядка 1,5 тысяч. Призывников отправят в воинские части, дислоцированные на территории ЗВО. Доставят их на автомобильном и железнодорожном транспорте в отдельных вагонах. Один будет вмещать не более 27 человек, - рассказал журналистам начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе Западного военного округа Игорь Головач.

С Введенского канала первыми отправились на службу 34 петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

С Введенского канала первыми отправились на службу 34 петербуржца.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые новобранцы Западного военного округа приедут в армейские корпуса уже сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые новобранцы Западного военного округа приедут в армейские корпуса уже сегодня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что весенний призыв заканчивается 15 июля.

Первая отправка призывников на военную службу стартовала в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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