Сезон клещей в Ленинградской области 2020: Самые опасные районы на карте

В Ленинградской области вовсю активизировались кровососы - начался сезон клещей 2020. Неприятная встреча с этими насекомыми произошла уже у сотен жителей разных районов. Так, по данным Роспотребнадзора на 11 мая 2020 года в Ленобласти 539 пострадавших от укусов клещей, среди них и 192 ребенка. Правда, это число намного ниже так называемых средних многолетних уровней – на 42,2 процента.

К слову, осторожными в отношении клещей нужно быть абсолютно всем жителям Ленобласти – случаи укусов зарегистрировали во всех семнадцати районах. Однако лидерами среди всех мест, где клещи «нападают» на человека, стали девять районов. Именно там встречи с кровососами происходят чаще всего. Самые опасные районы можно посмотреть на карте.

Где больше всего случае укусов клещей в Ленинградской области.Фото: Павел РОМАНОВ

– Больше всего пострадавших от присасываний клещей зарегистрировано в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском , Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что на дачах, в лесах, парках в сезон клещей важно соблюдать правила личной безопасности: использовать репелленты, закрытую одежду, осматривать себя. Если же укус все-таки произошел, нужно обратиться за помощью к медикам.

– Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях Ленинградской области, круглосуточно в приемных покоях стационаров, – напоминают в Роспотребнадзоре.

КОНКРЕТНО

В каких районах Ленобласти больше всего укусов клещей (на 11 мая 2020 года):

Гатчинский,

Волховский,

Всеволожский,

Тосненский,

Киришский,

Сланцевский,

Лужский,

Тихвинский,

Подпорожский