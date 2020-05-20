2020-05-20T16:02:41+03:00
Общество

Газетным киоскам и павильонам отказали в законном праве на «арендные каникулы»

На каком основании, для предпринимателей осталось загадкой
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Между тем, по закону, власти могут даже освободить предпринимателей от арендных платежейМежду тем, по закону, власти могут даже освободить предпринимателей от арендных платежейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Пока российские средства массовой информации только ждут послаблений в оплате аренды в связи с коронавирусной пандемией, распространители печатной периодики уже добились права «арендных каникул». Вот только, как показала петербургская практика, давать законную отсрочку предпринимателям не жаждут.

Федеральные власти давно внесли торговцев журналами и газетами в число пострадавших от коронавируса. В постановление Правительства России №434 распространители попали, в том числе, под кодом ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах».

Именно под этим кодом, а также кодами входящих в него группировок (47.61, 47.62, 47.62.1, 47.62.2, 47.63), работают газетные киоски и павильоны Петербурга. Так, под кодом 47.61 «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах» функционирует и сеть «Союза издателей и распространителей», и «Первая полоса».

Возможной причиной отказа может быть ошибка в толковании законов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Возможной причиной отказа может быть ошибка в толковании законовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Право на «арендные каникулы» для трудяг под кодом 47.6 прописано и в приказе Комитета имущественных отношений (КИО) №60-п. Хозяева нестационарных торговых объектов (НТО) могут обратиться в Смольный до конца 2020 года и заключить допсоглашение, предусматривающее отсрочку уплаты аренды по договору размещения НТО за период с 13 марта до 1 октября этого года. Заплатить за аренду распространители могут в течение 2021-2022 годов.

Обрадованные, владельцы газетных павильонов и киосков обратились за отсрочкой, направив документы в подведомственное КИО учреждение «Имущество Санкт-Петербурга». Но их ждал неожиданный и неприятный ответ.

– В результате рассмотрения заявления установлено, что код основного вида деятельности арендатора не соответствует кодам видов деятельности, по которым предоставляется отсрочка, – ответили в «Имуществе Санкт-Петербурга» на первую же заявку «Союза издателей и распространителей». – Заключить допсоглашение об отсрочке не представляется возможным.

На каком основании, для распространителей осталось загадкой. Но у них закралось подозрение, что чиновники неверно истолковали свои же постановления и что им плохо знакома работа с ОКВЭД, в котором код 47.6 скрывает за собой целую группу видов деятельности.

Еще одной причиной для отказа могло стать неумение конкретного сотрудника учреждения работать с ОКВЭД Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще одной причиной для отказа могло стать неумение конкретного сотрудника учреждения работать с ОКВЭДФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Удивленные, торговцы периодикой обратились в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Но из ответа, подписанного зампредом Александром Ситовым, стало понятно, что ведомство и вовсе причисляет распространителей печати к продавцам продуктами питания и другой розницей, – и ситуация запуталась еще больше.

– Такой ОКВЭД, как у нас, у всех распространителей города, – отмечает глава «Союза издателей и распространителей» Дмитрий Амосов. – Мы уже обратились в Комитет по печати с просьбой разобраться. Подачу заявок на отсрочку пока приостановили. Не знаем даже, как на все это реагировать. Ждем разъяснений.

Очевидно, что в такой неразберихе рассчитывать на еще одну льготу – полное освобождение от арендной платы за период с апреля по июнь – распространителям не приходится. А, между тем, она положена предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, законом Санкт-Петербурга №213-49. Вот только закон почему-то ссылается на список пострадавших отраслей первоначальной редакции, в которую распространители еще не были включены. Откорректировать закон обещают, но пока этого не сделано.

«Комсомольская правда» направила запрос в «Имущество Санкт-Петербурга» с просьбой разъяснить, на каком основании распространителям отказали в льготе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Издатели и распространители Петербурга просят не запрещать газеты из-за коронавируса

Новый пул мер по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге, опубликованный сегодня, 26 марта, в преддверии нерабочей недели, среди прочего, запрещает и «распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жителям Ленинградской области бесплатно раздадут медицинские маски: Как и где получить средства индивидуальной защиты
Губернатор 47-региона Александр Дрозденко пояснил, что медицинские маски всем желающим и совершенно бесплатно будут раздавать в Ленобласти в течение недели
«Сначала они говорят, что маски не защищают, а потом заставляют их носить»: Петербурженка объяснила, почему подала иск к Смольному из-за масочного режима
Александра Матвеева считает, что перчатки - вовсе опасны для здоровья людей, а маски необходимы исключительно тем, кто болеет
Новости 24
Горе-мать продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы выплатить долг по алиментам сыну
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал об условиях для снятия ограничений
У вороны-героини, которая защитила гнездо от снега и града, вылупились птенцы
Шляхто и Гарюгин стали новыми почетными гражданами Санкт-Петербурга
Выплаты горожанам на покупку масок и перчаток начались в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года
Осужденный за убийство Галины Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 34 населенных пунктах
Борису Стругацкому установят мемориальную доску в Санкт-Петербурге
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020: Горожане держат антирекорд
Препарат против осложнений от коронавируса начали испытывать в Санкт-Петербурге
Градсовет утвердил проект «космический» Хайпарка ИТМО в Пушкине
40 кустов марихуаны для личного употребления вырастил в квартире житель Санкт-Петербурга
В июне в Ленинградской области могут серьезно ослабить карантинный режим
Молодую певицу изнасиловали в центре Санкт-Петербурга
В Каменке ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест
Над станцией метро «Политехническая» может появиться пятиэтажный торговый комплекс
В Санкт-Петербурге умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб
Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области
Схватил и побежал: полицейские поймали тюменца, ограбившего часовой магазин
Спрос на маски вырос на 45 процентов в Санкт-Петербурге
Поисковики нашли обломки штурмовика Ил-2, прорывавшего блокаду Ленинграда
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года установило рекорд
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек