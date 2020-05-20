Газетным киоскам и павильонам отказали в законном праве на «арендные каникулы»

Пока российские средства массовой информации только ждут послаблений в оплате аренды в связи с коронавирусной пандемией, распространители печатной периодики уже добились права «арендных каникул». Вот только, как показала петербургская практика, давать законную отсрочку предпринимателям не жаждут.

Федеральные власти давно внесли торговцев журналами и газетами в число пострадавших от коронавируса. В постановление Правительства России №434 распространители попали, в том числе, под кодом ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах».

Именно под этим кодом, а также кодами входящих в него группировок (47.61, 47.62, 47.62.1, 47.62.2, 47.63), работают газетные киоски и павильоны Петербурга. Так, под кодом 47.61 «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах» функционирует и сеть «Союза издателей и распространителей», и «Первая полоса».

Возможной причиной отказа может быть ошибка в толковании законовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Право на «арендные каникулы» для трудяг под кодом 47.6 прописано и в приказе Комитета имущественных отношений (КИО) №60-п. Хозяева нестационарных торговых объектов (НТО) могут обратиться в Смольный до конца 2020 года и заключить допсоглашение, предусматривающее отсрочку уплаты аренды по договору размещения НТО за период с 13 марта до 1 октября этого года. Заплатить за аренду распространители могут в течение 2021-2022 годов.

Обрадованные, владельцы газетных павильонов и киосков обратились за отсрочкой, направив документы в подведомственное КИО учреждение «Имущество Санкт-Петербурга». Но их ждал неожиданный и неприятный ответ.

– В результате рассмотрения заявления установлено, что код основного вида деятельности арендатора не соответствует кодам видов деятельности, по которым предоставляется отсрочка, – ответили в «Имуществе Санкт-Петербурга» на первую же заявку «Союза издателей и распространителей». – Заключить допсоглашение об отсрочке не представляется возможным.

На каком основании, для распространителей осталось загадкой. Но у них закралось подозрение, что чиновники неверно истолковали свои же постановления и что им плохо знакома работа с ОКВЭД, в котором код 47.6 скрывает за собой целую группу видов деятельности.

Еще одной причиной для отказа могло стать неумение конкретного сотрудника учреждения работать с ОКВЭДФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Удивленные, торговцы периодикой обратились в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Но из ответа, подписанного зампредом Александром Ситовым, стало понятно, что ведомство и вовсе причисляет распространителей печати к продавцам продуктами питания и другой розницей, – и ситуация запуталась еще больше.

– Такой ОКВЭД, как у нас, у всех распространителей города, – отмечает глава «Союза издателей и распространителей» Дмитрий Амосов. – Мы уже обратились в Комитет по печати с просьбой разобраться. Подачу заявок на отсрочку пока приостановили. Не знаем даже, как на все это реагировать. Ждем разъяснений.

Очевидно, что в такой неразберихе рассчитывать на еще одну льготу – полное освобождение от арендной платы за период с апреля по июнь – распространителям не приходится. А, между тем, она положена предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, законом Санкт-Петербурга №213-49. Вот только закон почему-то ссылается на список пострадавших отраслей первоначальной редакции, в которую распространители еще не были включены. Откорректировать закон обещают, но пока этого не сделано.

«Комсомольская правда» направила запрос в «Имущество Санкт-Петербурга» с просьбой разъяснить, на каком основании распространителям отказали в льготе.

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