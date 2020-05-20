Жителям Ленинградской области бесплатно раздадут медицинские маски: Как и где получить средства индивидуальной защиты

С 10 мая 2020 года в семи районах Ленинградской области ввели обязательный масочный режим. Жители должны носить их и в магазинах, и в аптеках, и в общественном транспорте. Чтобы все соблюдали «антикоронавирусные» меры волонтеры начали бесплатно раздавать маски на улицах населенных пунктов. Об акции «Берегите себя и окружающих» глава 47-региона рассказал 20 мая в интервью руководителю департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

- 250 тысяч бесплатных масок раздаем по всем районом Ленинградской области. Их можно получить возле крупных продовольственных магазинов, аптек, - рассказал Александр Дрозденко. - Раздавать их будем всю эту неделю. Сейчас ищем поддержку, чтобы продолжить акцию.

Параллельно с этим некоторые торговые сети тоже занимаются так называемой масочной благотворительностью.

- Предложили им и другой вариант: вычитать стоимость маски из покупки, если товаров наберется не менее чем на 500-700 рублей, - заявил губернатор.

Более 150 тысяч жителей Ленинградской области получат бесплатные средства индивидуальной защиты персонально.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также он отметил, что более 150 тысяч жителей получат бесплатные средства индивидуальной защиты персонально.

– Пенсионеры и инвалиды с минимальной пенсией; семьи, с инвалидами, многодетные, люди с маленьким доходами получат 10 медицинских масок либо 2 многоразовые на каждого члена семьи, - пояснил Александр Дрозденко. - Уже заключили контракт на поставку 1,5 млн масок.

По его словам, откроется 101 пункт, где можно будет их получить. Достаточно, чтобы от семьи пришел кто-то один и сразу забрал для всех: например, мама или папа, старший ребенок.

В целом, цены на маски в Ленобласти снизилась. Упаковку из 10 штук можно купить за вполне адекватную сумму – 120 рублей.