2020-05-20T17:35:31+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Ленинградской области: что думают выпускники об отмене экзаменов

Во многих школах Ленинградской области начались очные консультации по ЕГЭ 2020
Алена ЧИЧИГИНА
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Ученикам остается пока только гадать, когда же все-таки будут писать КИМыУченикам остается пока только гадать, когда же все-таки будут писать КИМыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Выпускникам-2020 будут точно завидовать другие школьники. Из-за пандемии всех учеников в России перевели на дистанционное обучение, а позже обрадовали решением по поводу экзаменов. Министерство просвещения объявило: ЕГЭ перенесли на неопределенное время.

ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ

А ведь еще до марта было горячее время. Ребята занимались с репетиторами, ходили на консультации, сдавали пробные экзамены, определялись с дисциплинами. Традиционно большая часть учеников из Ленобласти остановилась на обществознании в качестве предмета по выбору.

- В нашем регионе в этом году ЕГЭ должны были сдавать 5455 человек, - сообщил «Комсомолке» председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. - Больше всего выпускников у нас во Всеволожском районе, там 1200 человек. На втором месте - Гатчинский район, там 685. На третьем - Выборгский с 556 выпускниками.

Отметим, что ЕГЭ рекомендовано сдавать только тем, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Пока готовился этот материал, стало известно, что математику базового профиля одиннадцатиклассники сдавать точно не будут, а другие предметы пока под вопросом. Ну ведь подготовку никто не отменял, верно?

- Сначала в период дистанционного обучения были видеоуроки по ЕГЭ от лучших педагогов, а с 12 мая в школах Ленобласти начались уже очные консультации для выпускников, - продолжает Сергей Тарасов. - Они проходят в соответствии с графиком, установленным в индивидуальном порядке.

Девятиклассники и вовсе ликуют - 14 987 учеников Ленобласти не будут сдавать экзамены вообще. Ни по математике, ни по русскому, ни по каким-либо другим предметам. Минпросвещения отменило ГИА в 2020 году.

Что думают сами выпускники об отмене экзаменов? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Что думают сами выпускники об отмене экзаменов?Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А ОЦЕНКИ?

- Буквально накануне Рособрнадзор дал разъяснения, - добавили в комитете. - Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.

Но есть условия. Для итоговой аттестации в 9-м классе учащийся должен иметь годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за год не ниже удовлетворительных и зачет за итоговое собеседование по русскому языку.

Это все хорошо. А что чувствуют те, кто принимает непосредственное участие в экзаменах, то есть сами выпускники?

- С одной стороны, у тех, кто будет сдавать ЕГЭ, больше времени на подготовку, можно подтянуть свои баллы. С другой стороны, напряжение-то нарастает с каждым днем. Я все больше волнуюсь, сомневаюсь в себе: не перегорю ли я, когда придет время экзамена? Тяжело жить в ожидании, - говорит отличница из гимназии № 1 города Никольское в Тосненском районе Анастасия Бекетова. - Если говорить об отмене ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, то я за ребят рада. Есть те, кто идет после 11-го класса в колледжи, где есть вступительные экзамены, в том числе и творческие, и теперь появилась возможность не отвлекаться и получше к ним подготовиться. Жду, когда же объявят дату экзаменов. Я выбрала математику, физику и биологию. Для поступления рассматриваю три варианта: Санкт-Петербургский Государственный медицинский педиатрический университет, ЛЭТИ или Политех.

К СЛОВУ

В 2020 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников должны были принять участие 38 учеников 9-11-х классов из Ленобласти. В связи со сложившейся обстановкой на федеральном уровне принято решение признать выпускников этого года призерами олимпиады. А это значит, что их результат приравнен к 100 баллам за ЕГЭ по предмету и дает путевку в вуз. Совсем скоро должен прийти официальный документ из Минпросвещения России. От Ленобласти предварительно 8 школьников.

Только за первые две недели люди купили 2300 планшетов для детей Ленобласти. ФОТО: Правительство Ленобласти

Только за первые две недели люди купили 2300 планшетов для детей Ленобласти. ФОТО: Правительство Ленобласти

ДОБРОЕ ДЕЛО

Помоги учиться

Более 178 тысяч учеников Ленобласти с 6 апреля перешли на дистанционное обучение. Не обошлось без сложностей - не у всех ребят была техническая возможность обучаться дома. В регионе около 3500 семей, которые нуждались в средствах связи, в некоторых семья по двое и больше детей. Губернатор бросил клич, и подоспела помощь: бизнесмены, волонтеры и просто неравнодушные люди передавали технику. Только за первые две недели собрали 2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров. В итоге обеспечили почти всех учеников. Если наши читателя захотят помочь, то могут обратиться по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 09.00 до 18.00).

КСТАТИ

Контрольные и проверочные в это время не только для учеников. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области проводит конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения». Выбирать лучших будут среди городских и сельских образовательных организаций по шести номинациям. Итоги конкурса и объявление победителей состоится 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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