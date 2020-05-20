Процесс запущен: На Невском проспекте из-за коронавируса начали закрываться магазины, кафе и рестораны

Пока Санкт-Петербург борется с коронавирусом, бизнес в Санкт-Петербурге борется за выживание. В первую очередь речь идет о компаниях, которые расположены в центре города — на Невском проспекте и прилегающих улицах. Массового исхода пока не началось, но специалисты уверены: это — дело ближайших недель.

На Невском проспекте что ни дом — то большая табличка «аренда». С главной улицы Северной столицы уже съехали кафе «Брат», «Художественный салон Gift», магазин «Волшебная карамель», салон селективной косметики неподалеку от Московского вокзала, несколько сувенирных лавок возле Дворцовой площади, книжный магазин «Республика» — и это далеко не полный список. Карантин и связанные с ним неприятности ударили абсолютно по всем игрокам: от маленьких заведений до крупных франшиз.

По словам экспертов, исход пока еще не массовый, но все может измениться уже в ближайшие недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас, например, выручка упала на 95 %, - сетует предприниматель Наталья Мячина. Она - директор франшизного ресторана неподалеку от Спаса на Крови. - И это несмотря на то, что мы не закрылись полностью, а перешли на доставку и работу на вынос. Чтобы удержаться на плаву и при этом сохранить команду, нам пришлось принимать очень непривычные меры: к примеру, распустить по домам практически весь персонал и оставить в ресторане одного человека. Я сама, когда выпадает моя смена, несмотря на статус директора, прихожу на работу, пеку хлеб, режу овощи, принимаю заказы и так далее. По счастью, площадь мы арендуем у города, так что попадает под меры господдержки. Но все равно приходится трудно.

В целом, по словам Мячиной, прямо сейчас на наших глазах происходит удивительная вещь: Невский проспект начинает проигрывать в прибыльности спальным районам.

- Мои коллеги, у которых есть точки достаточно далеко от центра, сейчас находятся в более выигрышном положении, - отмечает наша собеседница. - Потому что народ сейчас по большей части все-таки остается дома, а значит, и кафе и рестораны выбирает те, что поближе. Оставаться же в центре сейчас, учитывая стоимость аренды и маленькое количество посетителей, очень трудно. По самым смелым расчетам на то, чтобы вернуться к прежнему ритму работы и прежнему уровню дохода, заведения здесь потребуется не меньше года.

Досталось и сувенирным лавкам. Формально они закрылись на ремонт - по крайней мере, именно так написано на табличках. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, это - просто ширма, чтобы не пугать потенциальных клиентов.

Досталось и сувенирным лавкам. Формально они закрылись на ремонт - по крайней мере, именно так написано на табличках. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, это - просто ширма, чтобы не пугать потенциальных клиентов.

Таблички "аренда" встречаются на Невском проспекте все чаще и чаще.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сувенирные магазины сейчас в принципе не знают, как они будут жить дальше, - объяснил управляющий одного из помещений на Невском проспекте, откуда как раз недавно съехали торговцы янтарем, деревянными корабликами и расписными тарелками. Свое имя собеседник попросил не указывать. - Потому что, де-юре, туристический сезон уже начался, а де-факто - покупателей нет, и неизвестно, когда они появятся. И появятся ли вообще. Поэтому да, сувенирные формально ушли на ремонт, но на самом деле сейчас ведут активные переговоры с арендодателями, чтобы хоть как-то остаться на плаву.

- Доля свободных помещений на Невском проспекте, по нашим подсчетам, составляет около 5 %, - объяснил «КП-Санкт-Петербург» специалист по коммерческой недвижимости Владислав Фадеев. - Это нормальный показатель, потому что всегда происходит ротация: кто-то уходит, кто-то приходит. С другой стороны — скорее всего, уже в ближайшее время — вероятнее всего, как раз к концу карантина - ситуация изменится. Мы ожидаем, что в центральных «коридорах» количество свободных помещений из-за того, что часть магазинов, кафе и ресторанов уйдет, вырастет до 15 %. На Невском этот показатель, скорее всего, будет чуть ниже — до 10 %.Между тем, по словам специалистов, массового исхода кафе, ресторанов и магазинов с Невского проспекта пока можно не ждать.

Тем не менее цифра серьезная: на данный момент на Невском проспекте насчитывается около 450 ресторанов, кафе и магазинов. Так что «исход» в любом случае будет серьезным — главную туристическую улицу города могут покинуть десятки заведений.

Большая часть заведений все же останется - сейчас владельцы ждут конца карантина, чтобы вернуться к нормальной работе.Фото: Артем КИЛЬКИН

Уходить с «насиженных мест» бизнес заставляют, разумеется, деньги. По словам Фадеева, Невский проспект относится к десяти самым «дорогим» улицам Санкт-Петербурга. В самых проходных местах — к примеру, у станций метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор» - стоимость аренды может достигать 7 000 — 12 000 рублей за квадратный метр. Потянуть такие расходы в условиях карантина, разумеется, способны не все.

- По счастью, сейчас арендодатели все-таки по большей части идут навстречу арендаторам, - констатирует эксперт. - К тому же на Невском проспекте не бывает случайных компаний — там открываются либо «имиджевые» точки, которые скорее говорят о статусе заведения, нежели приносят прибыль, и те, кто действительно все рассчитал и сопоставил доходы с расходами.