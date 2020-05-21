Москва - на стадии «исцеления», а регионы пойдут в рост: ученые из Санкт-Петербурга объяснили, чего еще ждать от эпидемии коронавируса

Несмотря на то, что количество заболевших в сутки в России понемногу начинает снижаться, расслабляться и заявлять о победе над эпидемией пока рано. К такому выводу пришли эксперты петербургской рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

- Все это время основной прирост заболевших у нас давала Москва, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» ее руководитель Алексей Боровков. - Но ситуация понемногу меняется. 19 мая, например, был первый день, когда на столицу пришлось 49,9 % новых инфицированных за сутки, а уже больше половины «взяли на себя» регионы, которые сейчас практически все находятся на «восходящих кривых».

Спасти ситуацию могут самоизоляция и масочно-перчаточный режим.Фото: Олег ЗОЛОТО

В целом, по словам Боровкова, общее количество заболевших в стране из-за этого в ближайшие дни существенно меняться, скорее всего, не будет: суточный прирост составит около 9 000 — 10 000 человек.

- В Москве сейчас очень хороший коэффициент распространения COVID-19 (он отражает то, сколько заболевший человек может инфицировать здоровых людей, что, естественно, увеличивает количество активных больных — прим. ред.), - отмечает эксперт. - Он уже неделю меньше единицы — 0,73 по состоянию на вторник 19 мая. То есть, один заболевший человек может за сутки никого не инфицировать. Для сравнения, в том же Санкт-Петербурге коэффициент распространения COVID-19 в тот же день составлял 1,26, хотя в середине майских праздников — с 5 по 8 мая — он тоже был меньше 1. Сейчас, впрочем, он тоже понемногу уменьшается - вчера он равнялся 0,91, сегодня - 0,88.

В регионах ситуация ухудшилась после майских праздников и частичной отмены ограничительных мер.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому, заключает ученый, можно говорить о том, что эпидемия коронавируса сейчас медленно, но верно перебирается в регионы — именно там и развернется основная борьба.