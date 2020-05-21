«Горячая» тульская медсестра в купальнике стала героиней эротического комикса

Медсестра из Тулы, ставшая известна на весь мир благодаря прозрачной рабочей униформе и хорошей фигуре, превратилась в героиню комикса. На обход к пациентам девушка вышла в просвечивающем защитном костюме, под которым не было ничего, кроме купальника. Именно так ее и нарисовала художница из Канады Marmalade Mum, которая известна своими эротическими персонажами. Рисунок она опубликовала в своем Twitter 21 мая 2020 года.

- Мне очень нравится этот образ, - написала Marmalade Mum.

- Секси карантинный доктор, - прокомментировал подписчик художницы.

- Медсестра из Тулы прославилась на весь мир.

Образ "горячей" спасительницы жизней покорил сердца людей во всем мире / Фото: twitter.com/Marmalade_Mum

Некоторые стали признаваться, что именно так выглядит их эротическая фантазия – сексуальная медсестра, в маске, спасающая мир.

Медработница оделась так, потому что в защитном костюме ей было очень жарко и тяжело работать. Но она не рассчитала, что материал окажется настолько прозрачным. Один из пациентов решил запечатлеть прекрасную медсестру на фото, которое в считанные секунды стало вирусным в интернете. Образ настолько покорил пользователей сети со всем уголков мира, что иностранцы стали массово признаваться ей в любви:

- Я где-то читал, что тестостерон является неотъемлемой частью здоровой иммунной системы. Может быть, в этом что-то есть...

- Наконец-то пандемия, которую мы все можем пережить.

- Я бы не стал жаловаться.

- Я люблю Россию.

Однако региональный минздрав дресс-код не оценил – к сотруднице применили дисциплинарное наказание. Девушке сделали замечание. Но пользователи соцсетей, и даже политики наоборот встали на защиту медсестры. Ведь она выполняла свою работу в тяжелых условиях. А позитивное настроение пациентов поможет им быстрее поправиться.

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